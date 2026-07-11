TÄNA OTSE | Haalandi ja Kane'i duellis selgub kolmas poolfinalist

Jalgpalli MM-finaalturniiril on jäänud mängida veel vaid kuus kohtumist ning laupäeval selgub Norra ja Inglismaa vahelises mängus kolmas poolfinalist. ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 23.45, kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Markus Jürgenson.

MM-il esmakordselt veerandfinaali jõudnud Norrale on kahes järjestikuses mängus edasipääsu toonud Erling Haalandi hilised väravad: kui 1/16-finaalis tuli Elevandiluuranniku üle 2:1 võit tema 86. minuti tabamusest, siis kaheksandikfinaalis Brasiilia vastu sahistas ta normaalaja viimase 11 minuti jooksul võrku kaks korda.

Inglismaa oli oma esimeses sõelmängus Kongo DV vastu enam kui tund aega kaotusseisus, kuni kapten Harry Kane tõi kastanid tulest 75. ja 86. minuti väravatega. Kaheksandikfinaalis Mehhiko vastu säras kahe tabamusega Jude Bellingham, Kane realiseeris täistunni täitudes penalti.

Inglismaa peatreener Thomas Tuchel kinnitas Miamis toimuva veerandfinaali eel reporteritele, et kui välja arvata Mehhiko vastu punase kaardi saanud Jarell Quansah ning lõpuvile järel tähistades käe murdnud Jordan Henderson, on meeskond täisrivistuses.

"Astusime oma eelmises mängus suure sammu, aga see oli kõigest samm. Oleme jätkuvalt näljased. Meil on jätkuvalt unistused ja üks suur eesmärk, mille nimel mängime," tõdes Tuchel reedel. "Mängud lähevad järjest raskemaks, sest turniir läheb järjest paremaks. Ainult kuus meeskonda on alles ning paljud suured koondised on välja langenud: ühest küljest tahad olla uhke ja tunda, et veerandfinaali jõudmine on suur samm, aga teine pool sinust tunnbeb, et see pole veel piisav."

Lionel Messi ja Kylian Mbappe on sel MM-il löönud kaheksa väravat, Haalandil on kirjas seitse ja Kane'il kuus tabamust. Norralased on - eriti USA meedia jaoks - silma paistnud oma otsekohesusega, näiteks ütles Haaland enne viimast alagrupimängu Prantsusmaa vastu, et küllap jäädakse seal soosikutele alla. Reedesel pressikonverentsil ei hakanud keerutama ka Norra peatreener Stale Solbakken.

"Kui me ei mängi oma parimal tasemel, läheb Inglismaa edasi," sõnas Solbakken. "Esimesel 20 minutil Iraagi vastu [Norra avamängus] nägite meeskonda, kes oli väga närvis ning ei suutnud kahte järjestikust söötu kokku panna. See on MM: Norra mängis viimati suurturniiril 26 aastat tagasi ning ühelgi koondislasel pole sellist kogemust."

"Oleme natuke treeninud, aga mitte rasket tööd teinud," viitas Solbakken sellele, et Miamisse oodatakse laupäevaks enam kui 40 kuumakraadi. "Peame olema mänguks värsked. Meeskond on väga hästi suutnud rahu säilitada. Kõige tähtsam on, et oleksime palliga meie ise ja ei hakkaks mõtlema meid ümbritsevale," lisas ta.

Kohtumise võitja läheb poolfinaalis vastamisi Argentina ja Šveitsi vahelise veerandfinaali võitjaga.