Kurlingu järelkasv pakkus esindusnaiskonnale kõva konkurentsi

Kurlingu naiste arvestuses kaitses varasemat meistritiitlit esindusnaiskond tiim Turmann, kes võitis finaalis Eesti juunioride naiskonda tiim Weddrot 11:2. Juunioride naiskond osutas head vastupanu ja teenis välja hõbeda.

"Nad olid väga tublid, uskumatu tegelikult," ütles Tiim Turmanni kapten Kerli Laidsalu. "Nad on treeninud nii vähe aega ja mängivad juba sellisel tasemel, väga palju potentsiaali ja nii tore näha, et on järelkasvu."

Kaks kuud on hooaja lõpuni, naiskonna eesmärk on vaikselt treenida ja hooaeg lõpuni mängida. Tagasi vaadata on palju, kuid samas ootavad ees uued väljakutsed. "Sellel hooajal oli meie jaoks ikkagi kõige tähtsam olümpia kvalifikatsioon, et siis sealt edasi olümpiale saada. Kahjuks jäime neljandana välja ja järgmine aasta seda olümpia kvalifikatsiooni ei tule, aga samas on [Euroopa meistrivõistluste] A-divisjon ehk siis kümme parimat. See on väga tähtis ja MM-i B-divisjon ka, järgmine hooaeg tuleb vinge!" ütles Laidsalu.

Meeste arvestuses võitis oma esimese meistritiitli sellise koosseisuga tiim Lill, keda juhendas nimekas soomlane Markku Uusipaavalniemi. Finaalis võideti tiim Holmi 9:7. Tiitlikaitsja Eduard Veltsmani meeskond pidi seekord leppima pronksiga.

"Olen väga õnnelik, et saan nii tugevate mängijatega koos mängida, aga ütleme nii, et turniiri jokker oli see, et kutsusime Soome legendi nõu andma, et see oli ma usun, et võidu võti," sõnas Eesti meistriks tulnud Erkki Lill. "Teeme vaikse istumise laua taga ja arutame Markkuga läbi, mis meie šansid ja võimalused on. Enne tuleb kuulata ikkagi juhatuse otsust, ilm on muutlik ja kõik võib juhtuda, aga valmisolek on olemas ja soov treenida edaspidi ka."