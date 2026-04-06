Kurlingu järelkasv pakkus esindusnaiskonnale kõva konkurentsi

Nädalavahetusel selgusid Eesti meistrid kurlingu naiste ja meeste arvestuses. Tänavustele meistritele pakkus suurt konkurentsi ka järelkasvukoondis.

Kurlingu naiste arvestuses kaitses varasemat meistritiitlit esindusnaiskond tiim Turmann, kes võitis finaalis Eesti juunioride naiskonda tiim Weddrot 11:2. Juunioride naiskond osutas head vastupanu ja teenis välja hõbeda.

"Nad olid väga tublid, uskumatu tegelikult," ütles Tiim Turmanni kapten Kerli Laidsalu. "Nad on treeninud nii vähe aega ja mängivad juba sellisel tasemel, väga palju potentsiaali ja nii tore näha, et on järelkasvu."

Kaks kuud on hooaja lõpuni, naiskonna eesmärk on vaikselt treenida ja hooaeg lõpuni mängida. Tagasi vaadata on palju, kuid samas ootavad ees uued väljakutsed. "Sellel hooajal oli meie jaoks ikkagi kõige tähtsam olümpia kvalifikatsioon, et siis sealt edasi olümpiale saada. Kahjuks jäime neljandana välja ja järgmine aasta seda olümpia kvalifikatsiooni ei tule, aga samas on [Euroopa meistrivõistluste] A-divisjon ehk siis kümme parimat. See on väga tähtis ja MM-i B-divisjon ka, järgmine hooaeg tuleb vinge!" ütles Laidsalu.

Meeste arvestuses võitis oma esimese meistritiitli sellise koosseisuga tiim Lill, keda juhendas nimekas soomlane Markku Uusipaavalniemi. Finaalis võideti tiim Holmi 9:7. Tiitlikaitsja Eduard Veltsmani meeskond pidi seekord leppima pronksiga.

"Olen väga õnnelik, et saan nii tugevate mängijatega koos mängida, aga ütleme nii, et turniiri jokker oli see, et kutsusime Soome legendi nõu andma, et see oli ma usun, et võidu võti," sõnas Eesti meistriks tulnud Erkki Lill. "Teeme vaikse istumise laua taga ja arutame Markkuga läbi, mis meie šansid ja võimalused on. Enne tuleb kuulata ikkagi juhatuse otsust, ilm on muutlik ja kõik võib juhtuda, aga valmisolek on olemas ja soov treenida edaspidi ka."

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

kurlingu-uudised

08:05

Kurlingu järelkasv pakkus esindusnaiskonnale kõva konkurentsi

05.04

Eesti naiste kurlingukoondis kaitses kodust meistritiitlit

02.04

Tondirabas algavad Eesti meistrivõistlused võistkondlikus kurlingus

22.03

Taas Eesti meistriks tulnud Kaldvee: näha on, et vastased on trenni teinud

22.03

Kaldvee ja Lill võitsid kümnenda Eesti meistritiitli

19.03

Kaldvee kodusest konkurentsist: olümpia motiveeris kõiki trenni tegema

18.03

Kaldvee ja Lill asuvad Eesti meistritiitlit kaitsma

14.03

Kanada lõpetas ratastoolikurlingus Hiina ülevõimu

11.03

Hiina võitis lisavooru toel ratastoolikurlingu olümpiakulla, pronks Lätile

10.03

Läti kurlingupaar pidi tunnistama Hiina kindlat paremust

07.03

Eesti kurlingupaar paralümpial võimsa Hiina vastu ei saanud

06.03

Eesti kurlingupaar pidi tunnistama lõunanaabrite paremust

04.03

Eesti kurlingupaar alustas paralümpiat võidukalt

25.02

Eesti kurlingu järelkasvukoondis jõudis Lätis pjedestaalile

22.02

Viimane kurlingu kuldmedal läks Rootsi naiskonnale

22.02

Kanada kurlingumeeskond tuli 12-aastase pausi järel taas olümpiavõitjaks

21.02

Lill: me oleks kümme asja saanud teistmoodi teha, aga oleme uhked

21.02

Kindlalt Norra alistanud Šveitsi kurlingumehed said kaela pronksi

20.02

Üheksa mängu järjest võitnud Šveits kaotas otsustaval momendil

19.02

Meeste kurlinguturniiril said kõik poolfinalistid paika

09:18

"Rakett 69" võitja Madis Roosma: olen loomult üsna laisk inimene

09:14

Украина усиливает свое влияние в регионе Персидского залива

09:10

Кофе+ Uuendatud

09:10

США и Иран обсуждают установление 45-дневного перемирия

09:07

Jõesaare klubi teenis Aadria liigas võidulisa, Hermet ja Konontšuk kaotasid

09:05

Spordiuudised. Johannes Vedru

09:05

Биржевые цены на электричество третий день подряд остаются ниже 2 центов за киловатт-час

09:05

Maailm täna. Meelis Süld

09:04

Mihkelson: Stoltenbergil olid väga naiivsed ettekujutused Venemaast

09:00

Hommikumäng

09:00

Sport

09:00

Käbi ei kuku...

09:00

Mnemoturniir

09:00

Müstiline Venemaa

09:00

Samost ja Aaspõllu

09:00

Heli nälg

09:00

Kuula rändajat

09:00

Keelesaade

09:00

Ööülikool

09:00

Labor

