Eesti naiste kurlingukoondis kaitses kodust meistritiitlit

Tondiraba jäähallis lõppesid Eesti meistrivõistlused meeste ja naiste kurlingus. Naiste arvestuses tuli võitjaks tiitlikaitsja Tiim Turmann ning meeste arvestuses tuli Eesti meistriks Erkki Lille meeskond.

Eesti esindusnaiskond Tiim Turmann läbis alagrupi viie võidu ja ainsa kaotusega Eesti järelkasvukoondisele Hettel Weddro juhtimisel, kellega kohtuti ka finaalis. Finaalis saavutas Tiim Turmann veenva võidu tulemusega 11:2 ning tuli seega taaskord Eesti meistriks koosseisus kapten Kerli Laidsalu, Liisa Turmann, Erika Tuvike ja Heili Grossmann. Hõbeda võitis Eesti juunioride naiskond Hettel Weddro juhtimisel.

Kapten Laidsalu sõnas kuldmedali võidu järel, et turniir sujus hästi. "Andsime endast parima. Jääolud olid head ja vastased tugevad. Olen väga uhke kogu tiimi üle – see tiitel on ühise töö tulemus. Mitmekordseks Eesti meistriks tulemine on meie jaoks suur au," sõnas Laidsalu, kes tunnustas Eesti juunioride tugevat taset.

Eesti meistrivõistluste pronksmedali sai naiste arvestuses Margit Peebo võistkond.

Tiim Turmanni jaoks tähendab Eesti meistrivõistluste võit õiguse esindada Eestit maailmameistrivõistluste B-divisjonis, kuhu kvalifitseeruti tänu teisele kohale Euroopa meistrivõistluste B-divisjonis. Ühtlasi on Eesti naiskonnal õigus esindada Eestit Euroopa meistrivõistlustel, kus järgmisel hooajal hakkab võistlema kümme Euroopa tugevaimat naiskonda.

Meeste arvestuses kohtusid Eesti meistrivõistluste finaalis Erkki Lille ja Kaarel Holmi meeskonnad. Võitjaks tuli Lille meeskond tulemusega 9:7. Värsked Eesti meistrid meeste kurlingus on kapten Erkki Lill, Siim Sein, Andres Jakobson, Olari Kalvik ja Andrus Vall.

Eduard Veltsmani meeskonnal ei õnnestunud oma tiitlit kaitsta ning seitsmekordsed Eesti meistrid pidid tänavu leppima pronksmedaliga.

Eesti meistritiitliga kaasneb Erkki Lille meeskonnale õigus esindada Eestit maailmameistrivõistluste C-divisjonis, mis toimub 4.–13. maini Sloveenias, kust on võimalik kvalifitseeruda maailmameistrivõistluste B-divisjoni.

Kokku osales Eesti meistrivõistlustel neli naiskonda ja neli meeskonda. Eesti meistrivõistluste peakohtunikuks oli Rainer Mägi.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

kurlingu-uudised

05.04

Eesti naiste kurlingukoondis kaitses kodust meistritiitlit

02.04

Tondirabas algavad Eesti meistrivõistlused võistkondlikus kurlingus

22.03

Taas Eesti meistriks tulnud Kaldvee: näha on, et vastased on trenni teinud

22.03

Kaldvee ja Lill võitsid kümnenda Eesti meistritiitli

19.03

Kaldvee kodusest konkurentsist: olümpia motiveeris kõiki trenni tegema

18.03

Kaldvee ja Lill asuvad Eesti meistritiitlit kaitsma

14.03

Kanada lõpetas ratastoolikurlingus Hiina ülevõimu

11.03

Hiina võitis lisavooru toel ratastoolikurlingu olümpiakulla, pronks Lätile

10.03

Läti kurlingupaar pidi tunnistama Hiina kindlat paremust

07.03

Eesti kurlingupaar paralümpial võimsa Hiina vastu ei saanud

06.03

Eesti kurlingupaar pidi tunnistama lõunanaabrite paremust

04.03

Eesti kurlingupaar alustas paralümpiat võidukalt

25.02

Eesti kurlingu järelkasvukoondis jõudis Lätis pjedestaalile

22.02

Viimane kurlingu kuldmedal läks Rootsi naiskonnale

22.02

Kanada kurlingumeeskond tuli 12-aastase pausi järel taas olümpiavõitjaks

21.02

Lill: me oleks kümme asja saanud teistmoodi teha, aga oleme uhked

21.02

Kindlalt Norra alistanud Šveitsi kurlingumehed said kaela pronksi

20.02

Üheksa mängu järjest võitnud Šveits kaotas otsustaval momendil

19.02

Meeste kurlinguturniiril said kõik poolfinalistid paika

15.02

Olümpia kurlinguturniiril puhkes ootamatu skandaal

