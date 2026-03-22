Kaldvee ja Lill võitsid kümnenda Eesti meistritiitli

Kurling
Harri Lill ja Marie Kaldvee Milano Cortina olümpiamängudel
Harri Lill ja Marie Kaldvee Milano Cortina olümpiamängudel Autor/allikas: Hendrik Osula / Team Estonia
Kurling

Tondiraba jäähallis lõppesid pühapäeval Eesti meistrivõistlused segapaaris kurlingus ning oma kümnenda meistritiitli teenisid Marie Kaldvee ja Harri Lill.

Finaalis alistasid olümpiasportlased Hettel Weddro ja Aleksander Andre tulemusega 6:2. Weddro on noor kurlingumängija, kes kuulub ka kurlingu järelkasvukoondisesse.

Kaldvee kommenteeris, et kümnes meistritiitel segapaariskurlingus on märgiline saavutus. "Finaal oli seekord tasavägine ning Hettel ja Aleksander mängisid väga hästi, pannes meid mitmes voorus pinge alla. Hettel on noor, aga väga tubli kurlingumängija ning ta mängib tehniliselt väga hästi. Mul on hea meel näha järelkasvu, kes näitab nii head potensiaali tulevikuks," tunnustas Kaldvee.

Eesti Curlingu Liidu peasekretär Liisa Turmann kiitis samuti juunioride taset tänavustel meistrivõistlustel. "On rõõm näha, et lisaks kogenud mängijatele on võistlustel osalemas ka uusi noori sportlasi. See näitab, et järelkasv on aktiivne, motiveeritud ja valmis saama esimesi kogemusi võistlustel. Kuigi kogemusest ja külmast närvist jäi noortel mängijatel täiskasvanute klassis võisteldes puudu nii mõneski voorus, on siit hea edasi minna ja kurlingumängijatena areneda," ütles Turmann.

Eesti meistrivõistluste pronksi teenisid Triin Madisson ja Karl Kukner, kes olid mullu teised. Poolfinaalis kaotasid nad Weddro ja Andre duole tasavägises mängus tulemusega 8:6.

Kaldvee ja Lille jaoks on tegemist kümnenda Eesti meistri tiitliga segapaaris kurlingus. Rahvusvahelistelt tiitlivõistlustelt on Kaldveel ja Lillel ette näidata 2024. aasta maailmameistrivõistluste hõbemedal ning 2025. aasta MM-i neljas koht. Tänavuste olümpiamängude turniiril sai Eesti kurlingupaar kümnenda koha.

Kokku võistles Eesti meistritiitli eest tänavu seitse kurlingupaari.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Kaldvee ja Lill võitsid kümnenda Eesti meistritiitli

