Taas Eesti meistriks tulnud Kaldvee: näha on, et vastased on trenni teinud

Marie Kaldvee ja Harri Lill võitsid alagrupis kõik kuus kohtumist ning tagasid sellega edasipääsu finaali, kus vastased Hettel Weddro ja Aleksander Andre alistati 6:2 ja tuldi kümnendat korda Eesti meistriks.

Pinget pakkusid Kaldvee sõnul kõik mängud. "Meil oli päris palju mänge, kus pidime ise jääga kohanema kiiresti ja me lihtsalt võib olla oskasime vastastest paremini jääd lugeda, mis tõi meile need võidud," ütles Kaldvee ERR-ile. "On näha, et vastased on trenni teinud ja tegelikult ikkagi mängus sees, aga eks nad saavad veel natuke harjutada."

Eesti esipaar pärast olümpiat oma mängus suuri muutusi ei teinud. "Proovime paremini mängida, mõnes mõttes võib olla vabalt võtta, mitte liiga palju üle mõelda ja mängida kurlingut nii hästi kui me oskame," rääkis Lill. "Eks tihti öeldakse, et Tondiraba jäähallis on meil kodused olud, aga tegelikult on iga päev siin erinev."

Kurlinguduo jaoks oli Tondiraba jäähalli jää natuke keeruline. "Me võib olla ei mänginud ka hommikust mängu, seega me ei saanud hommikul harjutada, milline jää täna oleks. Iga päev võib natuke erinev olla, aga kohanesime ikka ära," sõnas Kaldvee.

Aprillis ootavad Kaldveed ja Lille ees kaks MK-etappi Ungaris ja Šveitsis. "Nüüd laheb tihedamaks võistlemiseks, MK-etapid ja üks laager toimub ka Tallinnas koos meie Norra treeneriga. Siis võtame jälle hoo üles, mängime päris suure hulga mänge enne MM-i ja loodetavasti siis oleme valmis."

Kurlingu segapaaride MM toimub aprilli lõpus Šveitsis.