X!

Taas Eesti meistriks tulnud Kaldvee: näha on, et vastased on trenni teinud

Olümpiakarastusega Marie Kaldvee ja Harri Lill kaitsesid Tallinnas toimunud kurlingu segapaaride Eesti meistrivõistlustel edukalt mullust tiitlit.

Marie Kaldvee ja Harri Lill võitsid alagrupis kõik kuus kohtumist ning tagasid sellega edasipääsu finaali, kus vastased Hettel Weddro ja Aleksander Andre alistati 6:2 ja tuldi kümnendat korda Eesti meistriks.

Pinget pakkusid Kaldvee sõnul kõik mängud. "Meil oli päris palju mänge, kus pidime ise jääga kohanema kiiresti ja me lihtsalt võib olla oskasime vastastest paremini jääd lugeda, mis tõi meile need võidud," ütles Kaldvee ERR-ile. "On näha, et vastased on trenni teinud ja tegelikult ikkagi mängus sees, aga eks nad saavad veel natuke harjutada."

Eesti esipaar pärast olümpiat oma mängus suuri muutusi ei teinud. "Proovime paremini mängida, mõnes mõttes võib olla vabalt võtta, mitte liiga palju üle mõelda ja mängida kurlingut nii hästi kui me oskame," rääkis Lill. "Eks tihti öeldakse, et Tondiraba jäähallis on meil kodused olud, aga tegelikult on iga päev siin erinev."

Kurlinguduo jaoks oli Tondiraba jäähalli jää natuke keeruline. "Me võib olla ei mänginud ka hommikust mängu, seega me ei saanud hommikul harjutada, milline jää täna oleks. Iga päev võib natuke erinev olla, aga kohanesime ikka ära," sõnas Kaldvee.

Aprillis ootavad Kaldveed ja Lille ees kaks MK-etappi Ungaris ja Šveitsis. "Nüüd laheb tihedamaks võistlemiseks, MK-etapid ja üks laager toimub ka Tallinnas koos meie Norra treeneriga. Siis võtame jälle hoo üles, mängime päris suure hulga mänge enne MM-i ja loodetavasti siis oleme valmis."

Kurlingu segapaaride MM toimub aprilli lõpus Šveitsis.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

kurlingu-uudised

22:24

18:44

Kaldvee ja Lill võitsid kümnenda Eesti meistritiitli

19.03

Kaldvee kodusest konkurentsist: olümpia motiveeris kõiki trenni tegema

18.03

Kaldvee ja Lill asuvad Eesti meistritiitlit kaitsma

14.03

Kanada lõpetas ratastoolikurlingus Hiina ülevõimu

11.03

Hiina võitis lisavooru toel ratastoolikurlingu olümpiakulla, pronks Lätile

10.03

Läti kurlingupaar pidi tunnistama Hiina kindlat paremust

07.03

Eesti kurlingupaar paralümpial võimsa Hiina vastu ei saanud

06.03

Eesti kurlingupaar pidi tunnistama lõunanaabrite paremust

04.03

Eesti kurlingupaar alustas paralümpiat võidukalt

25.02

Eesti kurlingu järelkasvukoondis jõudis Lätis pjedestaalile

22.02

Viimane kurlingu kuldmedal läks Rootsi naiskonnale

22.02

Kanada kurlingumeeskond tuli 12-aastase pausi järel taas olümpiavõitjaks

21.02

Lill: me oleks kümme asja saanud teistmoodi teha, aga oleme uhked

21.02

Kindlalt Norra alistanud Šveitsi kurlingumehed said kaela pronksi

20.02

Üheksa mängu järjest võitnud Šveits kaotas otsustaval momendil

19.02

Meeste kurlinguturniiril said kõik poolfinalistid paika

15.02

Olümpia kurlinguturniiril puhkes ootamatu skandaal

10.02

VIDEO | Külmaverelised rootslased teenisid otsustava viskega olümpiavõidu

10.02

Rootsi kurlingupaar võttis viimase kiviga ameeriklastelt kulla

