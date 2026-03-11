Hiina võitis lisavooru toel ratastoolikurlingu olümpiakulla, pronks Lätile

Wang Meng ja Yang Jinqiao asusid finaali kolme vooru järel 5:1 juhtima ja olid veel kuuenda vooru järel 7:3 ees, aga seitsmendas said Baek Hye-jin ja Lee Yong-suk powerplay abil kolm punkti ja röövisid kaheksandas pärast hiinlaste ebaõnnestumist veel ühe.

See tähendas lisavooru, kus viimase kivi eelis oli siiski Hiinal. Nad kasutasid selle hästi ära. Lõuna-Korea viimane vise ei õnnestunud ja see tähendas olümpiakulda põhiturniiri parimale Hiinale.

Pronksmedaliteni jõudis aga Läti paar Polina Rožkova - Agris Lasmans, kes alistas kolmanda koha duellis lisavooru abil Ameerika Ühendriikide paari Laura Dwyer - Stephen Emt 11:10.

Enne mängu

Põhiturniiril seitsmest kohtumisest esimesed kuus võitnud Hiina läks poolfinaalis vastamisi Läti esindusega ning teenis kindla 8:3 võiduga finaalikoha. Lõuna-Korea kaotas põhiturniiril kolm kohtumist, seejuures tunnistati ka hiinlaste paremust tulemusega 6:10. Kolmandana pääseti siiski poolfinaali, kus alistati USA 6:3.

Tegemist on 2024. aasta maailmameistrivõistluste korduskohtumisega, aga Lõuna-Korea paar on vahetunud: ka Milano Cortina paralümpial Hiinat esindavad Wang Meng ja Yang Jinqiao mängisid toona Cho Mink-yong ja Jeong Tae-yeongiga, aga paralümpial mängivad Lõuna-Korea eest Baek Hye-jin ja Lee Yong-suk.

Pronksimäng toimub finaaliga paralleelselt.