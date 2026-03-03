Paides toimub suurejooneline Ameerika jalgpalli laager

Mängijate individuaalsele arengule keskenduv laager toob kokku mängijaid kõigist Balti klubidest, sealhulgas ka Eesti lipujalgpalli (flag football) meeskondadest. 1. märtsi seisuga on registreerunud enam kui 50 mängijat, kes saavad kahe päeva jooksul kolm struktureeritud ja juhendatud trenni.

"Meie eesmärk oli tõsta siinse regiooni taset, tuues kohale tipptasemel treenereid USA-st, Saksamaalt, Soomest ja Eestist. Sellist treenerite nimekirja ei kujutanud meist keegi ette," ütles valitseva Balti meisterklubi peatreener Craig Hamer.

Mängujuhtidega tegelevad Bob Isbell, kes toob Texasest kaasa hulganisti kogemust ja teadmisi ning Titansi pikaajaline mängujuht Ingemar Küüner. Soome kõrgliigaklubi Wasa Royalsi peatreener Seppo Evwaraye ja eestlasest mänedžer Martti Kass võtavad enda peale liinimeeste arengu, kaitseliinis abistab ka Läti täht Karlis Brauns. Teisi kaitsemängijaid juhendavad kolmekordne Saksamaa meister Ülar Tiitma, kes toob endaga Potsdam Royalsist USA üliõpilasliigas ja Euroopa liigades ilma teinud Ryan Minniti.

Tartu Titans on võtnud eesmärgiks ka Eesti kohtunike grupi loomise ja laagris toimub Euroopa tipptasemel tegutsevate Soome kohtunike eestvedamisel ka säärane koolitus. "Meiega liituvad vahest Euroopa kõige kogenumad kohtunikud. Me otsime ka uusi inimesi, et eestlaste kohtunike grupp kokku panna," rääkis Hamer. "Lisaks tahame Balti liiga klubide vahelist suhtlust tugevdada. Loodetavasti arendab see laager ka tiimi liidrite vahelisi suhteid, see aitaks meie liigal veelgi areneda."

American Football Baltic League Winter Camp algab 13. märtsil suure õhtusöögiga, laupäeval minnakse Paide hallis väljakule kell 10-14 ning 18-20. Pühapäevane trenn toimub taas kell 10-14. Mängijad jaotatakse positsioonide järgi erinevatesse gruppidesse ning kõik saavad kogemust nii erinevate ameerika jalgpalli elementidega, harjutuste kui ka mängu endaga.

Laagrisse saab registreeruda siin.