Alev ja Himma tegid suusamaratonis vägeva sõidu: viimast ringi ei mäleta

Alev püsis suure osa sõidust 20 kiirema seas, aga näitas viimasel ringil sisu ja võitles omale välja 15. koha, kaotust võitjale Johannes Hösflot Kläbole kogunes lõpuks kaheksa minutit ja 2,5 sekundit. Tegemist on tema karjääri parima tulemusega tiitlivõistluste individuaaldistantsil.

"Lõpus olin päris mitu minutit pikali. Osa oli sellest, et viimast ringi ei mäletanud, päris raske oli. Aga minut-kaks oli juba emotsionaalne," ütles Alev pärast võistlust ERR-ile. "Kuus aastat, mis on läinud, on mingis mõttes tagasi makstud. Olin finišis emotsionaalne."

"Kui aus olla, siis sain esimese tõusu otsas aru, et see võib olla elu parim tunne, siit võib tulla hea sõit. Ja siis esimese laskumisega pundist 50 meetrit maas ja sain aru, et tegelikult on sõit tehtud," jätkas ta. "Esimene ring oli suusk soonest väljas, nii kohutav oli järele saada. Aga iga ring läks paremaks ja punt, kellega sõitsin, oli järjest võrdsem. Kui suusad ära vahetasin, oli juba väga hea. Suusk pidas lõpuni, aga soonest väljas ei libisenud ja seda ütles lõpus ka šveitslane, õnnestus laskumisega mind kätte saada."

32-aastane Alev ütles, et tema miinimumeesmärk oligi sõita üle karjääri parim tiitlivõistluste tulemus ehk mulluse Trondheimi MM-i 19. koht. "Ma ei taha suusa taha midagi panna, siin olid rasked olud ja sain pidama. Kui poleks saanud, oleks olnud päris raske. Algus oli ehmatav, aga sain miinimumi. Päris saba jalge vahel koju ei pea minema," sõnas ta.

Alev alustas Milano Cortina olümpiat suusavahetusega sõidu 38. kohaga, mida kutsus ise pärast võistlust "katastroofiliseks". Olümpia lõpuks sai vorm juba päris kenasti paika. "Seda ka tundsin esimeste võistluste järel, et 50 km seisund on olemas. Lühematel distantsidel oli raskem, aga täna sain hakkama. Lõpus krampidega võitlesin, aga seda enam ei mäletagi!" ütles ta.

"Sõitsin oma karjääri paremuselt teise tulemuse, enesetunne oli super. Selliseid päevi, kus kõik kokku langeb, ei tasugi loota ja just olümpial. See on tõesti emotsionaalne!"

OM2026: Murdmaasuusatamise meeste 50 km maraton Autor/allikas: Eero Vabamägi/Postimees

Vägeva sõidu tegi ka 26-aastane Martin Himma, kes oli suure osa sõidust neljandas kümnes, aga tegi otsustavatel kilomeetritel piisavalt, et teenida 29. koht. Ka tema jaoks on see parim tulemus olümpiamängude individuaaldistantsilt.

"Kui võtta kõik distantsid, mis olümpial on, siis see peaks olema kõige nõrgem. Aga lõpuks oli tunde poolest kõige parem sõit, mis siin olümpial teinud olen," ütles ta pärast sõitu ERR-ile. "Kui tulin olümpiale, siis mõtlesin, et TOP-30 võiks olla miinimum. Kui vaatan hooajale tagasi, siis 30 sekka polnud saanud. Miinimumeesmärgi täitsin ära."

Ta ütles, et suuskadega oli tehtud suurepärast tööd ja ära jäid ka krambid. "See oli esimene üle 15 kilomeetri sõit, kus mul ei tekkinud krampe. Võib rahul olla, midagi sai hästi tehtud, et krampe ei tulnud. Vahepeal oli raske hetk, aga tulin sellest hästi välja ja viimasel ringil suutsin päris palju kohta parandada," ütles Himma.

"Võib kolme, kolm plussi ära anda. Hooaja alguses lootsin kindlasti paremat, aga ettevalmistus jäi terve detsembri haiguse tõttu poolikuks."