Eileen Gu võitis olümpia viimasel võistlusel kuldmedali

Hiina freestyle-suusatamise täht Eileen Gu lisas Milano Cortina taliolümpial oma kahe hõbemedali kõrvale ka olümpiavõidu, kui teenis viimasel võistluspäeval rennisõidus esikoha.

Nii pargisõidus kui ka Big Airis teise koha saavutanud Gu sai rennisõidu lõppvõistlusel teise läbimise eest 94,00 punkti ja lisas sellele otsustaval sõidul veel 0,75 silma, teenides 94,75 punktiga oma karjääri kolmanda olümpiavõidu ja kokku kuuenda medali.

Fanghui Li kerkis teisel sõidul kaasmaalase järele teiseks ja parandas otsustaval sõidul oma tulemuse 93,00 punktile.

Pjedestaalile pääses veel 23-aastane britt Zoe Atkin, kes läks otsustavale sõidule 90,50 punktiga ja sooritas viie meetri kõrguseid õhulende, aga kogus 92,50 punkti ja lõpetas pronksmedaliga. Esimesena jäi medalita kanadalanna Amy Fraser, kelle parimaks tulemuseks jäi 88,00 punkti.

Kelly Sildaru sai kvalifikatsioonivõistlusel 13. koha ehk jäi esimesena lõppvõistluselt välja. 17-aastase Grete-Mia Meentalo olümpiadebüüt lõppes 17. kohaga.

Rennisõidu finaal toimus pühapäeval, sest laupäeva õhtul oli Livignos suur lumesadu.