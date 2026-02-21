Naiste rennisõidu finaal lükati kehva ilma tõttu OM-i viimasele päevale

Finaali otseülekanne pidi laupäeval ETV2 ekraanil algama kell 20.30. Ilma tõttu naised aga võistlema ei pääsenud ja korraldajad tõstsid finaali pühapäevaks. Tõenäoliselt algab naiste rennisõidu finaal kell 11.45.

Rennisõidu lõppvõistlusele tagas edasipääsu 12 võistlejat, aga finaalis võistleb 11 naist. Kanada olümpiakomitee teatas, et kvalifikatsioonivõistlusel koledalt kukkunud ning meelemärkuse kaotanud kanadalanna Cassie Sharpe sai haiglast välja, kuid arstid ei lubanud teda võistlusele.

2018. aasta olümpiavõitja ja neli aastat hiljem hõbeda saanud Sharpe oli kvalifikatsioonis 88,25 punktiga kolmas, temast parema tulemuse said kirja britt Zoe Atkin (91,50 p) ja hiinlanna Fanghui Li (90,00 p).

Tihedat konkurentsi pakuvad ka 16-aastane austraallanna Indra Brown (87,50 p) ja superstaar Eileen Gu (86,50 p), kes on võitnud Milano Cortina mängudel kaks hõbedat.

Viimasena tagas edasipääsu lõppvõistlusele ameeriklanna Kate Gray, kes kogus teisel sõidul 74,75 punkti. Esimesena jäi ukse taha eestlanna Kelly Sildaru (73,75 p), 17-aastane Grete-Mia Meentalo teenis oma olümpiadebüüdil 17. koha (61,50 p).