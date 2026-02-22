X!

TÄNA OTSE | Milano Cortina olümpia lõppeb suurejoonelise tseremooniaga

Pühapäeva õhtul tõmmatakse joon alla Milano Cortina taliolümpiamängudele, kui Verona amfiteatris korraldatakse suur lõputseremoonia. ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 21.30, kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Juhan Kilumets.

Eesti lippu kannavad lõputseremoonial olümpiadebüüdi teinud iluuisutaja Niina Petrõkina ning avatseremoonial samuti lipukandja rollis olnud kiiruisutaja Marten Liiv. Kahe lipukandja süsteemi tarvitab Rahvusvaheline Olümpiakomitee neljandat olümpiat järjest.

"Ma olen väga õnnelik, et sain olümpial esindada oma kodumaad ning et nüüd avaneb mul võimalus täita lipukandja rolli. Tean, et see on päris raske, aga minu käed on treenitud ja saan hakkama! Täidan kindlasti sellega ühe oma unistuse," ütles Petrõkina.

Kaks aastatuhandet püsti püsinud Arena di Verona on üks paremini säilinud amfiteatreid maailmas, tänapäeval korraldatakse amfiteatris ooperifestivali. Areeni ooperiajalugu tuuakse lõputseremoonial ka esile, etteaste teeb ka maailmakuulus balletitantsija Roberto Bolle.

Väärika ajaloo jooksul on areenil korraldatud gladiaatorivõitlusi, viiel korral on sinna tõmmatud Itaalia velotuuri finišijoon ja 2023. aastal võõrustas amfiteater naiste võrkpalli EM-i avakohtumist. 6. märtsil toimub seal ka paralümpiamängude avatseremoonia.

