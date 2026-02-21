Eesti lippu kannavad OM-i lõputseremoonial uisutajad

Kui kolmel distantsil võistelnud ja parimal juhul 1000 meetris 14. koha saanud Liiv kandis Eesti lippu ka mängude avatseremoonial, siis seitsmenda kohaga Eesti iluuisutamise läbi aegade parima olümpiatulemuse välja sõitnud Petrõkina on selles rollis esimest korda, kirjutab EOK.

"Ma olen väga õnnelik, et sain olümpial esindada oma kodumaad ning et nüüd avaneb mul võimalus täita lipukandja rolli. Tean, et see on päris raske, aga minu käed on treenitud ja saan hakkama! Täidan kindlasti sellega ühe oma unistuse," ütles Petrõkina.

Kahe lipukandja süsteemi tarvitab Rahvusvaheline Olümpiakomitee neljandat olümpiat järjest. Komme, et nii ava- kui ka lõputseremoonial on iga riigi lipukandjaks nais- ja meessportlane, algas 2021. aastal Tokyos.

ETV otseülekanne Arena di Veronal algavast lõputseremooniast algab pühapäeva õhtul kell 21.30.

Freestyle-suusatamise meeste rennisõidus hõbemedali võitnud Henry Sildaru saabub pühapäeval kodumaale ja teda saab tervitada kell 17 Rotermanni kvartali peaväljakul algaval tseremoonial.