VIDEO | Milano Cortina taliolümpiamängud said väärika lõpu

Traditsiooniliselt said lõputseremoonial medalid kaela murdmaasuusatamise klassikamaratoni parimad. Milano Cortina mängudel juba kuuendat korda tõusis pjedestaali kõrgeimale astmele Johannes Hösflot Kläbo. Norra suusaäss on 11-kordne olümpiavõitja, temast rohkem olümpiakuldasid on vaid Michael Phelpsil.

Eesti lipu tõid peopaika iluuisutamise naiste üksiksõidus seitsmenda koha saanud Niina Petrõkina ja kiiruisutaja Marten Liiv.

Eraldi oli Eesti koondislastest tähelepanu keskmes Johanna Talihärm. Neljadel olümpiamängudel võistelnud Talihärm sai rahvusvahelise olümpiakomitee sportlaskomisjoni värske liikmena tänada vabatahtlikke, kelle panuseta ei saaks nii suur spordisündmus üldse toimuda.

ROK-i president Kirsty Coventry rõhutas oma lõpukõnes, et Itaalia sai olümpia korraldamisega suurepäraselt hakkama. "Olümpiamängud annavad ka tulevikus sportlastele võimaluse maailma spordi kaudu innustada - vabalt, turvaliselt ja uhkelt," sõnas Coventry lõputseremoonial. Osa Coventry kõnest mõjus Ukraina skeletonisõitjaga juhtunu valguses aga õõnsana.

Enne olümpiatule kustumist andsid Milano Cortina olümpia korraldajad teatepulga üle. Nelja aasta pärast toimuvad taliolümpiamängud Prantsuse alpides.