X!

Itaalias lõppesid 25. taliolümpiamängud

OM2026
{{1771752600000 | amCalendar}}
Milano Cortina mängude lõputseremoonia
Milano Cortina mängude lõputseremoonia Autor/allikas: Hendrik Osula / Team Estonia
OM2026

Pühapäeva õhtul tõmmati Verona amfiteatris joon alla Milano Cortina taliolümpiamängudele.

Lõputseremoonial sai näha viiteid Itaalia kultuuriloole, sportlaste sissemarssi, meeste ja naiste 50 km murdmaasuusatamise paremate autasustamist ja palju muud. Teiste seas said ROK-i sportlaskomisjoni värsked liikmed Johanna Talihärm ja lõunakorealane Yunjong Won tunnustada olümpiat läbi viia aitavaid vabatahtlikke.

Järgnesid kõned nii korraldajatelt ja rahvusvahelise olümpiakomitee presidendilt Kirsty Coventrylt. Ühtlasi anti olümpialipp pidulikult üle järgmiste talimängude korraldajatele. 2030. aasta olümpia toimub Prantsusmaa Alpides.

Marten Liiv ja Niina Petrõkina Eesti lipuga Autor/allikas: Hendrik Osula / Team Estonia

"Tänane sind, Itaalia, nende maagiliste mängude eest," sõnas Coventry itaalia keeles. "Nüüd, kui need mängud on jõudnud lõpuni, tunnen palju emotsioone. Ka natuke kurbust. Aga ka nii uhkelt ja tänulikult, kui ütlen järgmised sõnad: kallid sõbrad, kuulutan nüüd Milano Cortina 2026. aasta taliolümpiamängud lõppenuks."

Tuntud Itaalia helilooja Ludovico Einaudi pala "Experience" saatel kustus ka olümpiatuli.

Enne tseremooniat

Eesti lippu kannavad lõputseremoonial olümpiadebüüdi teinud iluuisutaja Niina Petrõkina ning avatseremoonial samuti lipukandja rollis olnud kiiruisutaja Marten Liiv. Kahe lipukandja süsteemi tarvitab Rahvusvaheline Olümpiakomitee neljandat olümpiat järjest.

"Ma olen väga õnnelik, et sain olümpial esindada oma kodumaad ning et nüüd avaneb mul võimalus täita lipukandja rolli. Tean, et see on päris raske, aga minu käed on treenitud ja saan hakkama! Täidan kindlasti sellega ühe oma unistuse," ütles Petrõkina.

Kaks aastatuhandet püsti püsinud Arena di Verona on üks paremini säilinud amfiteatreid maailmas, tänapäeval korraldatakse amfiteatris ooperifestivali. Areeni ooperiajalugu tuuakse lõputseremoonial ka esile, etteaste teeb ka maailmakuulus balletitantsija Roberto Bolle.

Väärika ajaloo jooksul on areenil korraldatud gladiaatorivõitlusi, viiel korral on sinna tõmmatud Itaalia velotuuri finišijoon ja 2023. aastal võõrustas amfiteater naiste võrkpalli EM-i avakohtumist. 6. märtsil toimub seal ka paralümpiamängude avatseremoonia.

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

olümpiauudised

00:01

Itaalias lõppesid 25. taliolümpiamängud Uuendatud

22.02

Andersson ületas finišijoone uhkes üksinduses, Keidy Kaasiku sai 13. koha Uuendatud

22.02

VIDEO | Eesti koondislaste hetked Milano Cortina mängudel

22.02

VIDEO | Hokifinaalis visati kolm väravat, neist üks lisaajal

22.02

Prantsuse suusamägironijad said kahvatumate medalite järel kulla

22.02

Norra oli mängude edukaim medalimaa, tugevalt esines ka võõrustaja Itaalia Uuendatud

22.02

Tõnis Sildaru: finaal läks kuidagi rahulikult, aga kvalifikatsioon...

22.02

VAATA | Olümpiakangelane Sildaru võeti Tallinnas pidulikult vastu

sport.err.ee värsked uudised

00:01

Itaalias lõppesid 25. taliolümpiamängud Uuendatud

22.02

Talihärm kinnitati ROK-i sportlaskomisjoni liikmeks

22.02

Kasper Suurorg krooniti Poola karikavõitjaks

22.02

Andersson ületas finišijoone uhkes üksinduses, Keidy Kaasiku sai 13. koha Uuendatud

22.02

ETV spordisaade, 22. veebruar

22.02

VIDEO | Eesti koondislaste hetked Milano Cortina mängudel

22.02

Metsa klubi sai tähtsa võidu Werderi üle

22.02

VIDEO | Hokifinaalis visati kolm väravat, neist üks lisaajal

22.02

Prantsuse suusamägironijad said kahvatumate medalite järel kulla

22.02

Norra oli mängude edukaim medalimaa, tugevalt esines ka võõrustaja Itaalia Uuendatud

22.02

Tõnis Sildaru: finaal läks kuidagi rahulikult, aga kvalifikatsioon...

22.02

VAATA | Olümpiakangelane Sildaru võeti Tallinnas pidulikult vastu

22.02

Sildaru vastuvõtust: siia tulek oli pingelisem kui ükski võistlusstart

22.02

Julia Rakitina läbis Soomes ööpäevaga üle 188 kilomeetri

22.02

USA võitis lisaajal ja sai ajaloo kolmanda hokikulla Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo