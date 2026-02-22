Itaalias lõppesid 25. taliolümpiamängud

Lõputseremoonial sai näha viiteid Itaalia kultuuriloole, sportlaste sissemarssi, meeste ja naiste 50 km murdmaasuusatamise paremate autasustamist ja palju muud. Teiste seas said ROK-i sportlaskomisjoni värsked liikmed Johanna Talihärm ja lõunakorealane Yunjong Won tunnustada olümpiat läbi viia aitavaid vabatahtlikke.

Järgnesid kõned nii korraldajatelt ja rahvusvahelise olümpiakomitee presidendilt Kirsty Coventrylt. Ühtlasi anti olümpialipp pidulikult üle järgmiste talimängude korraldajatele. 2030. aasta olümpia toimub Prantsusmaa Alpides.

Marten Liiv ja Niina Petrõkina Eesti lipuga Autor/allikas: Hendrik Osula / Team Estonia

"Tänane sind, Itaalia, nende maagiliste mängude eest," sõnas Coventry itaalia keeles. "Nüüd, kui need mängud on jõudnud lõpuni, tunnen palju emotsioone. Ka natuke kurbust. Aga ka nii uhkelt ja tänulikult, kui ütlen järgmised sõnad: kallid sõbrad, kuulutan nüüd Milano Cortina 2026. aasta taliolümpiamängud lõppenuks."

Tuntud Itaalia helilooja Ludovico Einaudi pala "Experience" saatel kustus ka olümpiatuli.

Enne tseremooniat

Eesti lippu kannavad lõputseremoonial olümpiadebüüdi teinud iluuisutaja Niina Petrõkina ning avatseremoonial samuti lipukandja rollis olnud kiiruisutaja Marten Liiv. Kahe lipukandja süsteemi tarvitab Rahvusvaheline Olümpiakomitee neljandat olümpiat järjest.

"Ma olen väga õnnelik, et sain olümpial esindada oma kodumaad ning et nüüd avaneb mul võimalus täita lipukandja rolli. Tean, et see on päris raske, aga minu käed on treenitud ja saan hakkama! Täidan kindlasti sellega ühe oma unistuse," ütles Petrõkina.

Kaks aastatuhandet püsti püsinud Arena di Verona on üks paremini säilinud amfiteatreid maailmas, tänapäeval korraldatakse amfiteatris ooperifestivali. Areeni ooperiajalugu tuuakse lõputseremoonial ka esile, etteaste teeb ka maailmakuulus balletitantsija Roberto Bolle.

Väärika ajaloo jooksul on areenil korraldatud gladiaatorivõitlusi, viiel korral on sinna tõmmatud Itaalia velotuuri finišijoon ja 2023. aastal võõrustas amfiteater naiste võrkpalli EM-i avakohtumist. 6. märtsil toimub seal ka paralümpiamängude avatseremoonia.