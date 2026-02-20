X!

TÄNA OTSE | 1500 meetris on oodata sprinterite ja distantsisõitjate mõõduvõttu

OM2026
Täna kell 17.25 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet Milano Cortina olümpia kiiruisutamise naiste 1500 meetri võistluselt. Kommenteerivad Helar Osila ja Mart Markus.

Võistluse kõige suuremaks favoriidiks peetakse 500 ja 1000 meetri distantsil pronksmedali võitnud jaapanlannat Miho Takagit. 31-aastane uisutaja tuli samal distantsil hõbedale nii 2018. aastal PyeongChangis kui ka nelja aasta eest Pekingis.

Küll tuli ta tunamullu 1500 meetris maailmameistriks, aga pidi mullu leppima MM-il alles neljanda kohaga. Siis kuldmedalile uisutanud hollandlanna Joy Beune aga reedel ei stardi. Kohal on aga koondisekaaslase järel hõbeda saanud Antoinette Rijpma-de Jong.

Head šansid on ka veel ühel hollandlannal Femke Kokil, kes tuli 500 meetris olümpiavõitjaks ja 1000 meetris hõbedale. Kusjuures mõlemal juhul ületas ta ka olümpiarekordi. 1000 meetris lihtsalt ületas koondisekaaslane Jutta Leerdam selle hiljem korra veel.

Norra loodab kindlasti Ragne Wiklundi peale. 25-aastane uisutaja on erinevatel eelpool nimetatutest pikemate distantside spetsialist. Milano Cortina mängudel on ta saanud hõbeda 3000 meetris ja pronksi 5000 peetris. Samas on Wiklund tänavune 1500 meetri Euroopa meister ja tuli 2021. aastal samal distsipliinil ka maailmameistriks.

Teiste seas kuulub stardinimekirja veel itaallanna Francesca Lollobrigida, kes on kodupubliku üks suuri sangareid nendelt mängudelt, teenides esikoha nii 3000 kui ka 5000 meetris. Samas loetakse tema võimalusi 1500 meetris oluliselt ahtamateks.

