Ühisstardist sõit kujunes Dale-Skjevdali triumfiks

28-aastane norralane läbis kõik tiirud eksimusteta ning sai karjääri esimese olümpiamedali ja kohe kulla. Anterselvas oli ta nii sprindis kui ka jälitussõidus kuues ning tavadistantsil kümnest, aga teatevõistkondadesse ei pääsenud.

Samas oli ta tänavusel MK-hooajal neljal korral individuaalselt pjedestaalile jõudnud ja sai jaanuari keskel Ruhpoldingis jälitussõidus ka võidu.

Teisena lõpetas tema koondisekaaslane Sturla Holm Lägreid (1; +10,5), kes võitis olümpialt medali igas distsipliinis, kus startis: hõbedad jälitussõidus, teatesõidus ja ühisstardist sõidus ning pronksid tavadistantsil ja sprindis. Segateates ta Norra koosseisu ei kuulunud.

Kolmanda koha sai Quentin Fillon Maillet (4; +25,6), kes oli pärast viimast tiiru neljas, aga suutis rajal mööduda sakslasest Philipp Hornist (1; +35,5). 33-aastane prantslase jaoks oli tegemist selle olümpia neljanda medaliga, kusjuures kolm eelmist - sprindis, teatesõidus ja segateatesõidus - olid kõik kullad.

Kaheksa hulgas lõpetasid veel Vetle Sjaastad Christiansen (Norra; 3; +1.48,1), Michal Krcmar (Tšehhi; 5; +2.03,6), Philipp Nawrath (Saksamaa; 5; +2.05,3) ja Johan-Olav Botn (Norra; 5; +2.07,4).

Kahe tiiru järel asus võistlust juhtima koduradadel sõitnud Tommaso Giacomel, kes on tänavusel hooajal saanud neli individuaalset MK-etapivõitu, aga tundis end seejärel rajal kehvasti ja astus kõrvale.

Enne võistlust

Ühisstardiga sõitu pääseb 30 sportlast, aga eestlasi nende seas pole. Suuremate favoriitide ring on lai, aga kindlasti tuleb arvestada prantslaste Eric Perrot', Quentin Fillon Maillet' ja Emilien Jacqueliniga.

Norra koondisest lähevad medaleid püüdma Sturla Holm Lägreid, Johannes Dale-Skjevdal, Vetle Sjaastad Christiansen ja Johan-Olav Botn. Rootslased loodavad ennekõike jälitussõidu olümpiavõitja Martin Ponsiluoma ja Sebastien Samuelssoni panusele.

Tänavu MK-sarjas suurepäraseid tulemusi näidanud itaallane Tommaso Giacomel pole kodusel olümpial veel õnnestunud ja nüüd on tal selleks viimane võimalus. Ameeriklased loodavad, et kõrgesse mängu suudab sekkuda ka Campbell Wright.

Senise MK-hooaja jooksul on olnud kavas kaks ühisstardist sõitu: detsembris Le Grand Bornandis võitis Giacomel, järgnesid Perrot ja Christiansen. Enne olümpiat Nove Mestos oli parim Perrot, teine Wright ja kolmas norralane Sverre Dahlen Aspenes, kes olümpial ei stardi.