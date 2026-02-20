X!

TÄNA OTSE | Kes võidab meeste ühisstardist sõidu?

Täna kell 15.00 alustavad ETV ja ERR-i spordiportaal otseülekannet Milano Cortina olümpia laskesuusatamise meeste ühisstardiga võistluselt. Kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Margus Ader, reporter on Ivar Lepik.

Ühisstardiga sõitu pääseb 30 sportlast, aga eestlasi nende seas pole. Suuremate favoriitide ring on lai, aga kindlasti tuleb arvestada prantslaste Eric Perrot', Quentin Fillon Maillet' ja Emilien Jacqueliniga.

Norra koondisest lähevad medaleid püüdma Sturla Holm Lägreid, Johannes Dale-Skjevdal, Vetle Sjaastad Christiansen ja Johan-Olav Botn. Rootslased loodavad ennekõike jälitussõidu olümpiavõitja Martin Ponsiluoma ja Sebastien Samuelssoni panusele.

Tänavu MK-sarjas suurepäraseid tulemusi näidanud itaallane Tommaso Giacomel pole kodusel olümpial veel õnnestunud ja nüüd on tal selleks viimane võimalus. Ameeriklased loodavad, et kõrgesse mängu suudab sekkuda ka Campbell Wright.

Senise MK-hooaja jooksul on olnud kavas kaks ühisstardist sõitu: detsembris Le Grand Bornandis võitis Giacomel, järgnesid Perrot ja Christiansen. Enne olümpiat Nove Mestos oli parim Perrot, teine Wright ja kolmas norralane Sverre Dahlen Aspenes, kes olümpial ei stardi.

