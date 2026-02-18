X!

TÄNA OTSE | Laskesuusatamises jagatakse medaleid naiste teatesõidus

Täna kell 15.30 alustavad ETV ja ERR-i spordiportaal otseülekannet Milano Cortina taliolümpia laskesuusatamise naiste 4x6 km teatesõidust. Võistlust kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Margus Ader, reporter on Ivar Lepik.

Võistlustulle asub kokku 20 naiskonda ning stardinumbri all 16 pääseb rajale Eesti nelik, kes võistleb tavapärases koosseisus: Susan Külm, Regina Ermits, Tuuli Tomingas ja ankrunaine Johanna Talihärm.

Valitsevat olümpiavõitjat ning käimasoleval MK-hooajal Östersundis ja Oberhofis võidutsenud Prantsusmaad (nr 1) esindavad täna Camille Bened, Lou Jeanmonnot, Oceane Michelon ja Julia Simon.

Ruhpoldingi MK-etapi võitnud Norra (nr 2) paneb välja Marthe Krakstad Johanseni, Juni Arnekleivi, Karoline Knotteni ja Maren Kirkeeide. Hochfilzeni MK-etapil esikoha teeninud Rootsi (nr 3) võistleb koosseisus Linn Gestblom, Anna Magnusson, Elvira Öberg ja Hanna Öberg.

