Prantsusmaa sai üle aastakümnete võidu, Eesti 14.

Julia Simon
Milano Cortina olümpiamängude laskesuusatamise naiste 4 x 6 km teatesõidu võitis Prantsusmaa koosseisus Camille Bened, Lou Jeanmonnot, Oceane Michelon ja Julia Simon (1+6; 1:10.22,7).

Prantsusmaa jaoks ei alanud võistlus hästi, sest Bened pidi esimeses vahetuses käima ka trahviringil ja Jeanmonnot sai teate alles 16. positsioonil. Sealtpeale liikus aga naiskonna esitus ülesmäge ja korrati päev varem toimunud meeste triumfi.

Prantsusmaa naiskond tuli viimati teatesõidus kuldmedalile koguni 34 aastat tagasi kodusel Albertville'i olümpial, kui distsipliin oli veel kolm korda 7,5 kilomeetrit ning koosseisu kuulusid Corinne Niogret, Veronique Claudel ja Anne Briand.

Nelja aasta eest Pekingis võidutsenud Rootsi piirdus seekord teise kohaga (Linn Gestblom, Anna Magnusson, Elvira Öberg, Hanna Öberg; 1+7; +51,3). Pronksi sai Norra (Marthe Krakstad Johansen, Juni Arnekleiv, Karoline Offigstad Knotten, Maren Kirkeeide; 0+7; +1.07,6).

Kaheksa parema hulka mahtusid ka Saksamaa (1+9; +1.29,1), Tšehhi (1+10; +2.07,5), Poola (0+12; +2.14,8), Soome (0+9; +2.28,7) ja Šveits (1+10; +2.47,6).

Eesti nelik (Susan Külm, Regina Ermits, Tuuli Tomingas, Johanna Talihärm) püsis kõikide vahetuste järel teise kümne keskel ja lõpetas 14. kohal (0+12; +4.49,6). Seejuures edestati 17. koha teeninud Lätit, kes käis kolmel trahviringil, aga oli teise vahetuse järel koguni liider.

Enne võistlust

Võistlustulle asub kokku 20 naiskonda ning stardinumbri all 16 pääseb rajale Eesti nelik, kes võistleb tavapärases koosseisus: Susan Külm, Regina Ermits, Tuuli Tomingas ja ankrunaine Johanna Talihärm.

Valitsevat maailmameistrit ning käimasoleval MK-hooajal Östersundis ja Oberhofis võidutsenud Prantsusmaad (nr 1) esindavad täna Camille Bened, Lou Jeanmonnot, Oceane Michelon ja Julia Simon.

Ruhpoldingi MK-etapi võitnud Norra (nr 2) paneb välja Marthe Krakstad Johanseni, Juni Arnekleivi, Karoline Knotteni ja Maren Kirkeeide. Hochfilzeni MK-etapil esikoha teeninud Rootsi (nr 3) võistleb koosseisus Linn Gestblom, Anna Magnusson, Elvira Öberg ja Hanna Öberg.

