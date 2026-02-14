Soome suusaliit esitas Norra ja USA määrdetiimi tõttu protesti

Soome suusaliit ja olümpiakomitee esitasid rahvusvahelisele suusaliidule (FIS) protesti, sest kahtlustavad Norra ja USA koondiseid pettuses. Soomlased tahavad, et FIS muudaks teisipäevaste klassikasprintide tulemusi, tehes sellega Lauri Vuorinenist olümpiavõitja.

Soome suusaliit teatas laupäeval, et on esitanud koos olümpiakomiteega protesti, milles väidavad, et Norra ja USA koondised rikkusid klassikasprintides määrdetehnikaga FIS-i sätestatud reegleid. Lisaks väitsid soomlased, et FIS ei sekkunud pettusele vahele. Protestiga nõuavad soomlased Norra ja USA suusatajate teisipäevase meeste klassikasprindi finaali tulemuste kõrvaldamist. See teeks esimesena medalist ilma jäänud Lauri Vuorinenist olümpiavõitja.

Pärast neljapäevast naiste 10 km eraldistardist vabatehnika sõitu kirjutas Norra ringhääling NRK, et konkurendid kahtlustasid Norra koondist pettuses, sest nad tõid määrdealasse anuma, millega sai vaha sulatada. Lisaks nähti USA alas pudelit, kuid ameeriklased selgitasid NRK-le, et tegemist oli eemaldusvahendiga, mida suuskade määrimiseks ei kasutatud.

FIS-i reeglite põhjal ei tohi aga määrdealas üleliigseid vahendeid ega vedelikke olla ning selle reegli rikkumine võrdub disklahviga.

Võistlusdirektor Michal Lamplot ütles neljapäeval NRK-le, et norralased kasutasid ka kleeprulli, aga nad küsisid selleks FIS-ilt luba. Ühtlasi tõdes Lamplot, et kohtunikud ei märganud USA alas olnud pudelit. "Tunnistan ausalt. Selles alas toimub väga palju ja inimesed eksivad," ütles võistlusdirektor. "Võistlusest on juba kaks päeva möödas, meie poolt mingeid tagajärgi enam ei tule."

YLE kirjutas, et soomlased esitasid laupäeval protesti, kuigi ametlik tähtaeg selleks oli juba möödunud. FIS lükkab selle tagasi, aga Soome saab selle siis rahvusvahelisele spordikohtule (CAS) edasi kaevata. "FIS ise tunnistas oma viga ja selle tõttu on tekkinud ebavõrdne olukord, milles kaks riiki said teistele teadmata eelise. Selline asi on vastuvõetamatu ja ainuüksi vea tunnistamine või vabandamine ei paranda tekitatud kahju," sõnas Soome suusaliidu juht Marleena Valtasola pressiteates. "Oleksime selle protesti esitanud ilma igasuguse mõjuta Soome sportlastele."

Milano Cortina taliolümpia murdmaasuusatamise programm jätkub pühapäeval meeste 4 x 7,5 km teatesõiduga.