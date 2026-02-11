X!

TÄNA OTSE | Ilves ja Teder astuvad võistlustulle normaalmäel

Täna kell 10.55 alustavad ETV ja ERR-i spordiportaal otseülekannet Milano Cortina taliolümpialt, kus on kavas meeste kahevõistluse normaalmäe suusahüpped. Kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Kaarel Nurmsalu, reporterina on kohapeal Johannes Vedru.

Kahevõistluses on Eestil lootus kõrgeteks kohtadeks, sest oma neljandatel olümpiamängudel võistleb Kristjan Ilves. Tema seni parimaks tulemuseks taliolümpial on 2022. aastal Pekingis suurel mäel saavutatud üheksas koht. Normaalmäe võistlus jäi Ilvesel toona koroonakarantiinis olemise tõttu vahele.

Lisaks Ilvesele pääses Milano Cortina mängudele Eestit esindama ka kõigest 16-aastane Ruubert Teder. Kokku on täna võistlustules 36 sportlast.

Nelja aasta tagusel olümpial tuli normaalmäel kuldmedalile sakslane Vinzez Geiger, kes on ka täna stardinimekirjas. Pekingis pälvis normaalmäel hõbemedali norralane Jörgen Graabak ja pronksi austerlane Lukas Greiderer.

10 km suusasõit algab kell 14.45.

