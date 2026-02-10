Ilves näitas ka teisel treeningul väga häid hüppeid

Esmaspäeval varem Predazzos 101, 99 ja 106 meetrit hüpanud ning treeninghüpete võrdluses vastavalt neljanda, kaheksanda ja kolmanda koha saanud Ilves jätkas teisipäeval sealt, kus päev varem pooleli jäi.

Esimene treeninghüpe kandus Ilvesel 102 meetri kaugusele ja andis 79,2 punkti, mis tõi talle kokkuvõttes viienda koha. Teise vooru 104,5-meetrine hüpe oli 78,1 punktiga paremuselt neljas ning kolmandas treeningvoorus hüppas eestlane 103 meetrit ja sai 80 punkti, millega jäi alla vaid Ilkka Herolale.

Kahevõistluse treeningvoorudes järjestatakse sportlaseks vaid hüppe pikkuse ning tuule- ja hoovõtukompensatsiooni põhjal, stiilipunkte treeningul ei jagata.

Ruubert Teder hüppas 85, 86,5 ja 93,5 meetrit. Kui esimesed kaks hüpet andsid eelviimase koha, siis viimane tõi talle 34 mehe seas 30. positsiooni.