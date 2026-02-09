X!

Kristjan Ilves tegi Predazzos häid hüppeid

OM2026
Milano Cortina olümpia kahevõistluse treening
OM2026

Eesti kahevõistleja Kristjan Ilves näitas Milano Cortina olümpiamängude esimesel hüppetreeningul lootustandvaid õhulende.

Ilves hüppas esimeses voorus 101 meetrit ja teenis 84,9 punkti. Teises voorus oli tulemus 99 meetrit ja 73,2 punkti ning kolmandas 106 meetrit ja 87,6 punkti. Kaks esimest olid sooritatud 19. poomilt, kolmas 21. poomilt. Esimene hüpe oli vooru võrdluses neljas, teine kaheksas ja kolmas kolmas.

Esimese hüppetreeningu kõige lennukam mees oli austerlane Thomas Rettenegger, kes oli kahes voorus parim ja korra teine. MK-sarja üldliider Johannes Lamparter näitas paremuselt vastavalt kolmandat, teist ja viiendat sooritust. Esimese hüppevooru parim oli norralane Einar Luraas Oftebro, kes seejärel näitas ka paremuselt kolmandat ja neljandat hüpet.

Teise Eesti kahevõistlejana Milano Cortina olümpial võistlev Ruubert Teder liikus tõusvas joones: vastavalt 82,5 meetrit, 85 meetrit ja 95,5 meetrit. Kahes esimeses voorus oli tema hüpe paremuselt 35., viimases voorus 30.

Kahevõistlejate esimene start ehk normaalmäe Gunderseni meetodiga võistlus toimub kolmapäeval, 11. veebruaril.

Toimetaja: Siim Boikov

