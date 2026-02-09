X!

Ilves: eesmärk oli lõpetada Seefeldis heal foonil ja võimalikult kiiresti olümpiale tulla

Foto: Kuvatõmmis/ETV
Kahevõistleja Kristjan Ilves on teinud taliolümpia võistluspaikades esimesed treeningud. Esmaspäevasel hüppetreeningul oli korra kolmas, korra neljas ja kaheksas. Pühapäeval sai tehtud tutvust ka Tesero murdmaarajaga.

Kristjan Ilves ja Norra koondis saabusid Val di Femmesse laupäeval. Ettevalmistuse viimased nädalad kulgesid Austrias Seefeldis. Pühapäeval tegi Ilves Tesero suusastaadionil intervalltreeningu.

"Meil siin tegelikult ei ole väga midagi teha. Saime hüpata nii kaua kui võimalik Seefeldis ja neljapäeval oli üsna okei lõpetada, sest tundsin, et piisavalt on hüpatud ja see üle hüppamine minu puhul tavaliselt ei aita. Siin on üks päev varu ka, et saab rohkem radu proovida ja kui homme (esmaspäeval - toim.) hakkavad hüppemäel ametlikud treeningud, siis oleks keha kohe valmis esimestest hüpetest, et ei oleks liiga palju otsimist ja proovimist. Eesmärk oli lõpetada Seefeldis heal foonil ja võimalikult kiiresti tulla siia," rääkis Ilves ERR-ile.

Predazzo suure mäega puutus Ilves võistlusolukorras kokku septembris, kui osales suvises GP-sarjas. Olümpial peetakse esimene võistlus aga normaalmäel.

"Kuna mõlemad mäed on üpris lauged, siis tuleb istuda agressiivsemalt kui ma isegi mõtleks. Olen viimased paar aastat vaeva näinud, et mul see asend liiga passiivne enne äratõuget ja siis tihtipeale see hüpe läheb agressiivsemaks pärast äratõuget. Nendega ma siin maadlen ja siin suurt erandit ei teki. Tuleb lihtsalt olla natukene tähelepanelikum sellega, et ei jääks hoos liiga palju maha," selgitas ta.

Milano Cortina olümpia on Ilvese karjääris juba neljas taliolümpia.

Toimetaja: Henrik Laever

