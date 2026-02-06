OM-i võistkonnavõistlust läksid avapäeva järel juhtima USA iluuisutajad

Milano Cortina taliolümpiamängudel algas reedel juba enne avatseremooniat ka iluuisutamisprogramm. Võistkonnavõistluse avapäeva järel edestab USA Jaapanit ja Itaaliat.

Olümpiamängude võistkonnavõistlusel osalevad kümme riiki nii naiste kui meeste üksiksõidus, paarissõidus ja jäätantsus. Kavade eest jagatakse punkte nii nagu tavaliselt, aga iga lühi- ja vabakava ning rütmi- ja vabatantsu eest saab võitja kümme, teine koht üheksa, kolmas kaheksa punkti ja nii edasi.

Pärast laupäeva hommikul toimuvat meeste üksiksõidu lühikava lüüakse tabel pooleks ning vabakava ja -tantsu saavad esitada viis paremat koondist. Teiste jaoks on võistkonnavõistlus lõppenud.

Võistkonnavõistluse avapäeval sõideti reedel naiste ja paaride lühikava ning jäätantsu rütmitants. USA teenis esikoha jäätantsus, kui Madison Chock – Evan Bates kogusid 91,06 punkti ja edestasid Prantsusmaa paari Laurence Fournier Beaudry – Guillaume Cizeron 1,08 punktiga. Kolmandaks tulid britid Lilah Fear – Lewis Gibson (86,85).

Jaapan teenis reedel kaks esikohta: Kaori Sakamoto teenis üksiksõidu lühikava eest 78,88 punkti ja paarissõidus said Riku Miura – Ryuichi Kihara 82,84 punktiga kindla võidu, aga kuna Jaapani jäätantsupaar pidi leppima kaheksanda kohaga, teenisid ameeriklased kolme alaga 25 ja jaapanlased 23 punkti. Kolmandal kohal on võõrustaja Itaalia 22 punktiga.

Naiste üksiksõidus oli Sakamoto järel teine ameeriklanna Alysa Liu (74,90) ning kolmas itaallanna Lara Naki Gutmann (71,62), paarisõidu lühikava eest teenisid Anastassia Metelkina – Luka Berulava (77,54) Gruusiale üheksa ja Sara Conti – Niccolo Macii (76,65) Itaaliale kaheksa punkti.