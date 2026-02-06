X!

OM-i võistkonnavõistlust läksid avapäeva järel juhtima USA iluuisutajad

OM2026
Madison Chock - Evan Bates
Madison Chock - Evan Bates Autor/allikas: SCANPIX/IPA/SIPA
OM2026

Milano Cortina taliolümpiamängudel algas reedel juba enne avatseremooniat ka iluuisutamisprogramm. Võistkonnavõistluse avapäeva järel edestab USA Jaapanit ja Itaaliat.

Olümpiamängude võistkonnavõistlusel osalevad kümme riiki nii naiste kui meeste üksiksõidus, paarissõidus ja jäätantsus. Kavade eest jagatakse punkte nii nagu tavaliselt, aga iga lühi- ja vabakava ning rütmi- ja vabatantsu eest saab võitja kümme, teine koht üheksa, kolmas kaheksa punkti ja nii edasi.

Pärast laupäeva hommikul toimuvat meeste üksiksõidu lühikava lüüakse tabel pooleks ning vabakava ja -tantsu saavad esitada viis paremat koondist. Teiste jaoks on võistkonnavõistlus lõppenud.

Võistkonnavõistluse avapäeval sõideti reedel naiste ja paaride lühikava ning jäätantsu rütmitants. USA teenis esikoha jäätantsus, kui Madison Chock – Evan Bates kogusid 91,06 punkti ja edestasid Prantsusmaa paari Laurence Fournier Beaudry – Guillaume Cizeron 1,08 punktiga. Kolmandaks tulid britid Lilah Fear – Lewis Gibson (86,85).

Jaapan teenis reedel kaks esikohta: Kaori Sakamoto teenis üksiksõidu lühikava eest 78,88 punkti ja paarissõidus said Riku Miura – Ryuichi Kihara 82,84 punktiga kindla võidu, aga kuna Jaapani jäätantsupaar pidi leppima kaheksanda kohaga, teenisid ameeriklased kolme alaga 25 ja jaapanlased 23 punkti. Kolmandal kohal on võõrustaja Itaalia 22 punktiga.

Naiste üksiksõidus oli Sakamoto järel teine ameeriklanna Alysa Liu (74,90) ning kolmas itaallanna Lara Naki Gutmann (71,62), paarisõidu lühikava eest teenisid Anastassia Metelkina – Luka Berulava (77,54) Gruusiale üheksa ja Sara Conti – Niccolo Macii (76,65) Itaaliale kaheksa punkti.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

olümpiauudised

20:35

VAATA OTSE | Milano Cortina taliolümpia algab uhke avatseremooniaga Uuendatud

20:13

Tiisler enne OM-i avamist: saame lõpuks teha seda, mis on see

18:53

OM-i võistkonnavõistlust läksid avapäeva järel juhtima USA iluuisutajad

17:34

Lill: pärast teist vooru mängisime päris hästi, aga kehvast algusest piisas

17:05

Kaldvee ja Lill jäid valitsevatele olümpiavõitjatele alla Uuendatud

15:18

Botn ja Lägreid jäävadki segateatesõidust eemale

14:14

Kanada hokikoondis pidi tegema koosseisus kaks muudatust

13:29

Marten Liiv võtab ilmselt ette ka 2030. aasta taliolümpia

sport.err.ee värsked uudised

20:48

Verlin jooksis Madridis võimsa rahvusrekordi ja tagas MM-pääsme

20:35

VAATA OTSE | Milano Cortina taliolümpia algab uhke avatseremooniaga Uuendatud

20:13

Tiisler enne OM-i avamist: saame lõpuks teha seda, mis on see

19:51

Teisel perioodil mängu käest lasknud saalihokikoondis kaotas Saksamaale

19:25

Operatsioonil käinud Ingebrigtsen jätab tõenäoliselt vahele kogu hooaja

18:53

OM-i võistkonnavõistlust läksid avapäeva järel juhtima USA iluuisutajad

17:59

Zirk omanimelise võistluse eel: pealtvaatajad saavad unikaalse kogemuse

17:34

Lill: pärast teist vooru mängisime päris hästi, aga kehvast algusest piisas

17:05

Kaldvee ja Lill jäid valitsevatele olümpiavõitjatele alla Uuendatud

16:15

Kriisa jäi endise koduülikooli vastu nullile

15:43

Võrkpalli Balti liigas tõmmatakse põhiturniirile joon alla

15:18

Botn ja Lägreid jäävadki segateatesõidust eemale

14:51

Lajal avab Davise karikamatši Namiibia teise reketi vastu

14:14

Kanada hokikoondis pidi tegema koosseisus kaks muudatust

13:29

Marten Liiv võtab ilmselt ette ka 2030. aasta taliolümpia

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo