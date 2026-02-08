VAATA OTSE | Laskesuusatajad avavad olümpia segateatesõiduga

Laskesuusatamise olümpiaprogramm algab pühapäeval segateatesõiduga, Eesti nelikusse kuuluvad Rene Zahkna, Kristo Siimer, Susan Külm ja Regina Ermits. ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 14.50, kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Karel Kulbin, raja ääres tegutseb reporterina Ivar Lepik.

Eesti meeskond on teeninud tänavu maailma karika sarjas kolmel korral koha esikümnes ning Zahknale ja Siimerile toodi tiimikaaslasteks individuaalselt suurepäraseid tulemusi teinud Külm ja Ermits. Eestlased stardivad viiendast reast ning kannavad Milano Cortina olümpiamängude esimeses sõidus numbrit 15.

2022. aastal Pekingis teenis Eesti seganelik 16. koha, 2014. aastal saavutati Sotšis 14. koht. PyeongChangis oli kohal küll viis meest, kuid segateates ei osaletud, sest naistest jõudis olümpiale vaid Johanna Talihärm.

Segateade on kuulunud olümpiaprogrammi alates Sotši olümpiast ning Norra on võidutsenud kahel, Prantsusmaa ühel korral. Tänavu on MK-sarjas peetud kaks segateatesõitu, võidud ja ka teised kohad on läinud Prantsusmaale ja Itaaliale. Hooaja esimeses segateates sai pjedestaalile veel Norra, teises sõidus sai kolmanda koha Tšehhi esindus.

Olümpiamängudel on esimeses stardirivis Prantsusmaa koosseisus Eric Perrot, Quentin Fillon Maillet, Lou Jeanmonnot ja Julia Simon, võõrustaja Itaalia (Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer ja Lisa Vittozzi) ning Tšehhi (Vitezslav Hornig, Michal Krcmar, Tereza Vobornikova ja Marketa Davidova). Teisest rivist startiv Norra saadab rajale Martin Uldali, Vetle Sjaastad Christianseni, Karoline Offigstad Knotteni ja Maren Kirkeeide.