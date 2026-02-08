Kläbo teenis kuuenda olümpiakulla, Alev sai katastroofilise 38. koha

Norra murdmaasuusataja Johannes Hösflot Kläbo võitis pühapäeval oma kuuenda olümpiakulla, kui võidutses Milano Cortina olümpial meeste 10 + 10 km suusavahetusega sõidus. Eestlane Alvar Johannes Alev saavutas 38. koha ja kutsus oma võistlust "katastroofiliseks".

Kläbo ja veel kolm norralast asusid koheselt tempot dikteerima ning jõudsid Kläbo juhtimisel klassikatehnikas 10 km punkti ajaga 23.48,5. Uisudistantsil eraldus viiest mehest koosnev grupp, kes püsis koos kuni finišisirgeni, kuid seal näitas 29-aastane Kläbo taaskord võimu ja ületas finišijoone ajaga 46.11,0.

Kuuendat korda olümpiavõitjaks tulnud norralasele järgnes prantslane Mathis Desloges (+2,0), kes edestas tihedas heitluses norralase Martin Löwström Nyengeti (+2,1) vaid ühe kümnendiksekundiga. Esimesena jäi medalist ilma neutraalse lipu all võistlev venelane Saveli Korosteljov (+3,6), viienda koha sai prantslane Hugo Lapalus (+4,3).

32-aastane Alev läks poolel distantsil uisule üle 34. kohal, langes seejärel 41. kohale, aga kerkis sealt kolme koha võrra ja teenis 38. koha (+3.16,7).

"Päris kurb, algusest peale oli raske. Suusad toimisid päris okeilt, sinnapoole ei saa üldse vaadata," ütles pettunud Alev pärast sõitu ERR-ile. "Nüüd tuleb minna tagasi, pead vastu seina toksida ja homme uuesti treenima hakata. See oli kahe aasta kõige kohutavam võistlus. Kui oleks kunagi katkestanud, siis oleks täna see tulnud, aga seda ma tegema ei hakka."

"Kaks päeva tagasi tegin siin võistluskiirusel trenni, oli väga hea. Nii kohutav, ma ei tea, miks nii hull tuli!" sõnas eestlane. "Eelmine nädal oli kõik hea, trennid olid head. Täna ei klappinud absoluutselt. Ei kujuta ette ka, see on nii negatiivne sõit. Suusad toimisid, oleks võinud enam-vähem sõidu teha."

Enne võistlust:

Milano Cortina olümpia esimesel meeste sõidul läheb rajale ka 32-aastane Alvar Johannes Alev, kelle jaoks on see karjääri teine olümpia. Pekingis sai ta 30 km suusavahetusega sõidus 33. koha.

Kahtlemata on suurimateks favoriitideks norralased, eesotsas Johannes Hösflot Kläboga, kes pole oma karjääris veel suusavahetusega sõidus olümpiamedalit võitnud. Mullu tuli ta 20 km distantsil maailmameistriks, aga olümpial on tulnud leppida 40. ja kümnenda kohaga.

Tänavu on MK-sarjas peetud üks suusavahetusega sõit, milles esimene mitte-norralane pälvis üheksanda koha. Võidu sai Kläbo, kellest kaugele ei jäänud Harald Östberg Amundsen ja Emil Iversen. Kuivõrd olümpiale lastakse ühest riigist vaid neli võistlejat, jäeti Iversen aga koosseisust välja, Norrat esindavad veel Mattis Stenshagen ja Martin Löwström Nyenget.

Kodupubliku lootused on seotud Federico Pellegrino ja Elia Barpiga, MK-sarja esikümne meestest on võistlustules veel rootslane Edvin Anger ja ameeriklane Gus Schumacher.