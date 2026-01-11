Eesti ja Küprose vaheline EM-valikmäng jääb ära

Pühapäeva hommikul toimunud korraldajate tehnilisel koosolekul otsustati, et pühapäeval Põlvas toimuma pidanud Eesti ja Küprose vaheline käsipallikoondiste EM-valikmäng jääb ära.

Küprose koondis sattus eile varahommikul raskete ilmaolude tõttu teel Tallinnast Põlvasse bussiõnnetusse. Esialgu toimetati kaks delegatsiooni liiget Tartu Ülikooli kliinikumi ning teised küproslased jätkasid asendusbussiga teed Põlvasse, kus nad viidi Põlva haiglasse järelkontrolli. Hommikuks oli selge, et küproslastel ei ole võimalik mängu pidada.

Seetõttu sündis Euroopa Käsipalliliidu ja Küprose Käsipalliliidu ühisel kokkuleppel otsus, et 2028. aasta Euroopa meistrivõistluste eelkvalifikatsiooni korduskohtumist Eesti ja Küprose vahel ei peeta. Hetkel on kõige olulisem tagada Küprose delegatsiooni turvaline ja tervislik kojusaamine – sportlik pool jääb selles olukorras tagaplaanile.

"Eks keegi ei tahtnud seda otsust mängu ära jätta kergekäeliselt vastu võtta," ütles Eesti Käsipalliliidu juhatuse liige Sven Karuse eile ERR-ile. "Kuid selge on see, et inimeste tervis on number üks. Mängu korraldus tuleb kuskil kaugel selle järel."

Koondise kapteni, Karl Roosna sõnul olid nemad mänguks valmis, aga mõistsid vastase dilemmat. "Päeva lõpuks on tervis kõige olulisem."

Mängu edasise saatuse osas teeb otsuse Euroopa Käsipalliliit.