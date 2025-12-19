Kurlingupaari Kaldvee - Lill suur rivaal jäi olümpiamängudelt välja

Kanadas toimuval Milano Cortina taliolümpiamängude kurlingu valikturniiril selgusid kaks viimast segapaari, kes hakkavad veebruaris võistlema olümpiamedalite eest. Viimased olümpiapääsmed teenisid Tšehhi ja Lõuna-Korea.

Tšehhi kurlingupaar Julie Zelingrova ja Vit Chabicovsky kohtusid esimeses kvalifikatsioonimängus maailma edetabeli liidri Austraaliaga, kuna mõlemad võistkonnad võitsid kvalifikatsiooniturniiril oma alagrupi. Tšehhi tuli mängust välja võitjana tulemusega 6:5 ning kindlustas sellega valikturniiri esimesena pääsme Milano Cortina taliolümpiamängudele.

Teise pääsme teenis Lõuna-Korea kurlingupaar Kim Seon-Yeong ja Jeong Yeongseok, kes alistas teises kvalifikatsioonimängus taas Austraalia tulemusega 10:5. Korea kurlingupaar sai seega viimaseks võistkonnaks, kes kindlustas endale pääsu OM-ile.

Enne valikturniiri peeti favoriidiks Austraalia kurlingupaari Tahli Gill - Dean Hewitt, kes hoiab maailma edetabelis segapaaride seas esikohta ning on viimastel MK-etappidel näidanud tugevat taset. Näiteks viimasel MM-il saavutas Austraalia kurlingupaar võiduga Eesti üle kolmanda koha.

Seevastu Tšehhi kurlingupaar on maailma edetabelis 27. kohal ja Lõuna-Korea üheksandal kohal. Eesti kurlingupaar ja olümpiamängude esindus Marie Kaldvee ja Harri Lill asub hetkel neljandal positsioonil.

Lille sõnul on Austraalia mittekvalifitseerumine suur üllatus. "Korea kuulus enne turniiri favoriitide sekka, kuid Tšehhi puhul on tegemist väga suure üllatusega. Märkimisväärne on ka see, et Zelingrova ja Chabicovsky on valikturniiri noorim võistkond, kuid nad näitasid väga tugevat taset," ütles Lill. Tšehhi meesmängija on sündinud 2004., naismängija 2006. aastal. Eesti ei ole sel hooajal Tšehhi ega Lõuna-Korea vastu mänginud.

Segapaaris kurlingu olümpiaturniiril osaleb kokku kümme riiki ning need on kvalifitseerumise järjekorras korraldajamaa Itaalia, Eesti, Rootsi, Suurbritannia, Norra, Kanada, Šveits, USA, Tšehhi ja Lõuna-Korea.

Segapaaris kurlingu turniir algab juba enne ametlikku olümpiamängude algust 4. veebruaril ning medalimängud peetakse 10. veebruaril. Eesti esimeseks vastaseks olümpiamängudel on Šveitsi koondis. Kurlingumedaleid jagatakse Cortina d'Ampezzos.