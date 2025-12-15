Alliku ja Zenjov jätkavad Floras veel vähemalt ühe hooaja

Meeskonna kapten Alliku sai lõppenud hooajal Premium liigas 26 mänguga kirja kolm väravat ja neli väravasöötu. Zenjov mängis 24 kohtumist, lõi kolm väravat ja andis kolm väravasöötu, vahendab Soccernet.

Flora president Pelle Pohlak kinnitas Soccernetile, et kindel on kaitsja Marco Lukka lahkumine klubist. "Temaga on leping läbi ja me ei pikendanud," märkis Pohlak.

Lisaks on küsimärgi all Kristo Hussari ja poolkaitsja Nikita Mihhailovi klubis jätkamine. "Nende lepingud on läbi ja nende esimene eelistus on minna välismaale," sõnas Pohlak.

Flora koguneb uue hooaja ettevalmistuseks jaanuari alguses.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.