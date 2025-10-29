X!

100 päeva olümpiani: algas joonistusvõistlus Eesti koondise maskoti leidmiseks

Olümpialiikumine
Olümpiasportlaste nimel teeb konkursile laekuvate joonistuste seast oma valiku iluuisutamise Euroopa meister Niina Petrõkina
Olümpiasportlaste nimel teeb konkursile laekuvate joonistuste seast oma valiku iluuisutamise Euroopa meister Niina Petrõkina Autor/allikas: EOK
Olümpialiikumine

Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum, Eesti Olümpiakomitee, Eesti Paralümpiakomitee ja Lasteekraan kutsuvad kõiki lapsi üles joonistama Milano Cortina olümpiale ja paralümpiale minevatele Eesti sportlastele õnnetoovat maskotti.

Joonistusvõistlus on avatud kõigile 5–16-aastastele lastele ja noortele ning võistlusele saab töid esitada siin või saates see posti teel koos kontaktandmetega, märksõnaga "Olümpia joonistusvõistlus" aadressile Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum, Rüütli tn 15, 51005 Tartu. Oodatud on joonistused nii paberil kui ka digiformaadis.

Joonistusvõistlus kestab 29. oktoobrist 30. novembrini (k.a.). Auhindu jagub nii iga vanuseklassi silmapaistvatele töödele kui ka aktiivsemale klassile.

Joonistusvõistluse žürii koosneb korraldajate esindajatest. Žürii valib välja viis silmapaistvamat tööd kolmes vanusekategoorias (5–8-, 9–12- ja 13–16-aastased). Žürii lemmikute vahel toimub 5.–12. detsembrini ka rahvahääletus, kus kõigil huvilistel on võimalik enda lemmiku poolt hääletada. Rahvahääletusel enim hääli kogunud joonistusest tehakse valmis Eestis käsitööna valmiv päris maskott-mänguasi, mille saavad endale nii võidutöö autor kui ka kõik olümpiale ja paralümpiale minevad Eesti sportlased. Lisaks premeeritakse kõige aktiivsemat klassi vabalt valitud spordimuuseumi haridusprogrammiga.

Joonistusvõistluse žürii koosneb korraldajate esindajatest, olümpiasportlaste nimel teeb oma valiku iluuisutamise Euroopa meister Niina Petrõkina ning paralümpiasportlaste nimel kurlingumängija Kätlin Riidebach.

Petrõkina sõnul on joonistusvõistlus võimalus lastel enda fantaasiat väljendada. "Kui ma ise väike olin, joonistasin ma ka igasuguseid asju, aga nüüd on seda kujutlusvõimet juba vähem. Sellised konkursid ongi hea võimalus lastel oma annet ja fantaasiat näidata. Ja kui keegi neist näeb oma joonist lõpuks päriselus ellu ärkamas — see on kindlasti suur rõõm ja tunne, et tema töö ei olnud asjata," ütles ta.

Paralümpiasportlaste nimel teeb konkursile laekuvate joonistuste seast oma valiku kurlingumängija Kätlin Riidebach Autor/allikas: EOK

Riidebachi jaoks on  maskottide roll paralümpiamängudel oluline: "See on reaalne katsutav asi, mille saad koju kaasa võtta. Kui koduseinte vahel maskotiga pilgud kohtuvad, siis tuletab see ainult eredaid mälestusi meelde. Maskotil on oluline emotsionaalne väärtus," selgitas ta.

Joonistusvõistlus ning ühise olümpia ja paralümpia maskoti leidmise konkurss lisab eelolevatele Milano Cortina mängudele palju juurde: "See on suurepärane võimalus laiendada laste ja noorte silmaringi ning loodetavasti tekivad paralümpia kaasamisest kodudes ja klassiruumides teemakohased küsimused ja arutelud – see võiks olla noorte jaoks inspireeriv. Soovin osalejatele lennukaid ja fantaasiarohkeid mõtteid," sõnas Riidebach lõpetuseks.

Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi juhatuse liikmel Siim Randojal on erakordselt hea meel, et muuseum saab järjekordselt olümpia raames pakkuda lastele võimalust joonistada end Eesti spordilukku, sest eelmist võidutööd saatis suisa tähelend. "Meenutades Tokyo olümpiat, sai 2021. aasta suveolümpia maskotivõistluse võidutöö endale tõeliselt vahva loo, kui ta rändas koos epeevehklejatega olümpiale ja tõi neile ka õnne, sest just seal krooniti nad olümpiavõitjateks," lausus Randoja.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

viimased uudised

18:29

Erm käis taas operatsioonil, seekord hüppeliigesega

18:12

Hoki tulevikutäht viskas NHL-is esimese kübaratriki

17:42

Vürstiriigi tenniseajalugu teinud Vacherot sai nõost jagu ka Pariisis

16:59

"Spordipühapäev" tõi näiteid võimete tipul lõpetanutest: elu ei ole ju lõpmatu protsess

16:17

Võrkpallikarikavõistlustel selguvad esimesed poolfinalistid

15:44

Kuusk aitas Katowice karikasarjas järgmisesse ringi

15:15

Mängupausilt naasev Võru Barrus võõrustab Selver x TalTechi

14:54

100 päeva olümpiani: algas joonistusvõistlus Eesti koondise maskoti leidmiseks

14:32

Simonil oli varguse ajal enda kontol üle 300 000 euro

14:06

Tiitlikaitsja Gauff on finaalturniiril Sabalenkaga samas alagrupis

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

16:59

"Spordipühapäev" tõi näiteid võimete tipul lõpetanutest: elu ei ole ju lõpmatu protsess

26.10

Endrekson: peatreeneri amet hõigati minu jaoks natuke vara välja

21.10

Kirt: ma ei saa pakkuda Soome korüfeede teadmisi, küll aga tippspordi kogemust

20.10

"Spordipühapäev": kuidas tuua hoovisport tänapäeva lastele?

13.10

Valimistel kandideerivad ka mõned tegevsportlased

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

28.10

Üheksa kuud jalavalu talunud Petrõkina leidis lõpuks õlekõrre Saksamaalt

10:43

Hauke ERR-ile: veredopingu kasutegur on üks protsent

14:32

Simonil oli varguse ajal enda kontol üle 300 000 euro

28.10

Hein pidi Werderi treeningu pooleli jätma

28.10

Žalgiris teenis Euroliigas suure võidu

28.10

Poom palus fännidel trummi mitte lüüa: meil on siin üks kuri naaber

28.10

Rovanperä kogus vormeli roolis väärtuslikke kilomeetreid

28.10

Tallinnas näitasid jõu- ja ilunumbreid Eesti parimad kalisteenikasportlased

28.10

Soome korvpallitäht viskas NBA-s esmakordselt üle 50 punkti

10:58

VAATA TÄNA | "Pealtnägija" doki "Mati Alaver – valgusest varju" teine osa

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo