100 päeva olümpiani: algas joonistusvõistlus Eesti koondise maskoti leidmiseks

Joonistusvõistlus on avatud kõigile 5–16-aastastele lastele ja noortele ning võistlusele saab töid esitada siin või saates see posti teel koos kontaktandmetega, märksõnaga "Olümpia joonistusvõistlus" aadressile Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum, Rüütli tn 15, 51005 Tartu. Oodatud on joonistused nii paberil kui ka digiformaadis.

Joonistusvõistlus kestab 29. oktoobrist 30. novembrini (k.a.). Auhindu jagub nii iga vanuseklassi silmapaistvatele töödele kui ka aktiivsemale klassile.

Joonistusvõistluse žürii koosneb korraldajate esindajatest. Žürii valib välja viis silmapaistvamat tööd kolmes vanusekategoorias (5–8-, 9–12- ja 13–16-aastased). Žürii lemmikute vahel toimub 5.–12. detsembrini ka rahvahääletus, kus kõigil huvilistel on võimalik enda lemmiku poolt hääletada. Rahvahääletusel enim hääli kogunud joonistusest tehakse valmis Eestis käsitööna valmiv päris maskott-mänguasi, mille saavad endale nii võidutöö autor kui ka kõik olümpiale ja paralümpiale minevad Eesti sportlased. Lisaks premeeritakse kõige aktiivsemat klassi vabalt valitud spordimuuseumi haridusprogrammiga.

Joonistusvõistluse žürii koosneb korraldajate esindajatest, olümpiasportlaste nimel teeb oma valiku iluuisutamise Euroopa meister Niina Petrõkina ning paralümpiasportlaste nimel kurlingumängija Kätlin Riidebach.

Petrõkina sõnul on joonistusvõistlus võimalus lastel enda fantaasiat väljendada. "Kui ma ise väike olin, joonistasin ma ka igasuguseid asju, aga nüüd on seda kujutlusvõimet juba vähem. Sellised konkursid ongi hea võimalus lastel oma annet ja fantaasiat näidata. Ja kui keegi neist näeb oma joonist lõpuks päriselus ellu ärkamas — see on kindlasti suur rõõm ja tunne, et tema töö ei olnud asjata," ütles ta.

Paralümpiasportlaste nimel teeb konkursile laekuvate joonistuste seast oma valiku kurlingumängija Kätlin Riidebach Autor/allikas: EOK

Riidebachi jaoks on maskottide roll paralümpiamängudel oluline: "See on reaalne katsutav asi, mille saad koju kaasa võtta. Kui koduseinte vahel maskotiga pilgud kohtuvad, siis tuletab see ainult eredaid mälestusi meelde. Maskotil on oluline emotsionaalne väärtus," selgitas ta.

Joonistusvõistlus ning ühise olümpia ja paralümpia maskoti leidmise konkurss lisab eelolevatele Milano Cortina mängudele palju juurde: "See on suurepärane võimalus laiendada laste ja noorte silmaringi ning loodetavasti tekivad paralümpia kaasamisest kodudes ja klassiruumides teemakohased küsimused ja arutelud – see võiks olla noorte jaoks inspireeriv. Soovin osalejatele lennukaid ja fantaasiarohkeid mõtteid," sõnas Riidebach lõpetuseks.

Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi juhatuse liikmel Siim Randojal on erakordselt hea meel, et muuseum saab järjekordselt olümpia raames pakkuda lastele võimalust joonistada end Eesti spordilukku, sest eelmist võidutööd saatis suisa tähelend. "Meenutades Tokyo olümpiat, sai 2021. aasta suveolümpia maskotivõistluse võidutöö endale tõeliselt vahva loo, kui ta rändas koos epeevehklejatega olümpiale ja tõi neile ka õnne, sest just seal krooniti nad olümpiavõitjateks," lausus Randoja.