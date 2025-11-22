Eesti kurlinguvõistkonnad alustavad Soomes EM-i

Eesti naiskonna kapten Kerli Laidsalu kiitis jääolusid ning kinnitas, et naiskond on võistluseks valmis. "Jääolud on siin suurvõistlustele vastavad ning treeningul oli meil väga hea tunnetus. Meeleolu on positiivne ning ootame juba, et saaks mängimisega alustada. Keskendume turniiril oma mängule ja anname igas olukorras parima," lubas Laidsalu.

Laidsalu juhib kaptenina Eesti naiskonda Euroopa meistrivõistlustel esimest korda. Eesti naiskond on muutnud sel hooajal mängijate visete järjekorda. Esimest kivi viskab Heili Grossmann, teisena viskab Erika Tuvike ja viimaseid viskeid teeb Liisa Turmann. Kerli Laidsalu viskab kolmandana ja kapteni rollis vastutab ta ka mängu strateegia eest.

Eesti vastasteks B-divisjonis on Soome, Poola, Austria, Ungari, Holland, Slovakkia, Sloveenia, Läti ja Inglismaa koondised. Eesti naiskonna esimeseks vastaseks on Soome, kohtumine algab laupäeval kell 14.00.

Eesti kurlingunaiskonna koosseisus mängivad EMil Erika Tuvike, Heili Grossmann, Liisa Turmann ja kapten Kerli Laidsalu. Eesti naiskonna treener Soomes on Magnus Nedregotten.

Eesti kurlingumeeskonna kapten Eduard Veltsman sõnas, et meeskond on samuti võistluseks valmis. "Oleme valmis näitama oma parimat mängu. Jääoludega harjumine võtab rohkem aega kui üks treening ning rajad on erinevate tingimustega, kuid püüame kohaneda kiiremini kui meie konkurendid. Teeme kõik, et meie visked oleksid täpsed," ütles Veltsman

Eesti mehed mängivad samuti B-divisjonis, kus eestlaste vastasteks on Ukraina, Prantsusmaa, Läti, Wales, Inglismaa, Türgi ja Sloveenia. Eesti meeskonna esimeseks vastaseks on Prantsusmaa.

Eesti meestekoondis mängib EMil koosseisus kapten Eduard Veltsman, Mihhail Vlassov, Janis Kiziridi, Igor Dzendeljuk ja Konstantin Dotsenko.

Euroopa kurlingu meistrivõistlused on Rahvusvahelise Kurlingu Föderatsiooni kalendris suurima osavõtjate arvuga tiitlivõistlus, kus võistlema asub kahes divisjonis kokku 46 võistkonda. Euroopa parimad võistkonnad meeste ja naiste kurlingus selguvad laupäeval, 29. novembril.