Harju Laagri tegevjuht: loodetavasti tuleb varsti tribüüne suuremaks teha

Foto: ERR
Harju Laagri jalgpallimeeskond on tegemas klubi ajaloo parimat hooaega ning naudib aina kasvavat kodupublikut.

Äsja 16. sünnipäeva tähistanud Harju jalgpallikooli esindusmeeskond mängis esmakordselt kõrgliigas üle-eelmisel hooajal. Kui vahepeal vajuti tagasi esiliigasse, siis tänavu ollakse tippseltskonda kanda kinnitamas - neli vooru enne hooaja lõppu hoiab Laagri seitsmendat kohta.

Klubi tegevjuht Kalmar Liiv näeb edu taga pikaajalist koostööd. "See on pikaajaline protsess tegelikult. Päris mitmed mängijad on noortes omavahel koostööd teinud, võistkond mänginud Esiliiga B-st alates. Ütleme, et siin on mängijaid, kes on olnud juba Esiliiga B-st alates meiega ja ka ühe tiiru kõrgliigas ära teinud," ütles Liiv ERR-ile.

"Nüüd sellel hooajal oleme loodetavasti kanda kinnitamas. Sama võib kindlasti öelda treenerite tiimi kohta, kes tegelikult on ju ka Esiliiga B-st alates praktiliselt muutumata."

Hea näide oma klubi kasvandikest on 21-aastane ründaja Karel Eerme, kes augustis teenis esimese Harju mängijana A-koondise kutse. Liigas on ta praegu 13 tabamusega väravaküttide arvestuses kolmas. "Eerme on ju kutt, kes on olnud klubis kuuendast eluaastast saadik. Seega põhimõtteliselt kogu teekonna lasteaiast kuni esindusmeeskonnani välja käinud," ütles Liiv.

Oma noore tähe kiitmisel ta tagasi ei hoidnud. "Ta on musternäidis, milline võiks üks mängija olla. Kui töökas võiks üks mängija olla ja kui heas mõttes kuulekas võiks olla. Platsil võiks ta olla rohkem paha poiss, aga seda tal võib-olla pole nii palju sees. Seda võiks muuta. Kõik muu, see töökus, on fantastiline."

Klubi tegemised lähevad aina rohkem korda ka kohalikule kogukonnale ning kodumängude külastatavuse pärast ei muretseta. "Kindlasti on see väga väga palju muutunud ja kui sportlik edu on taha tulnud, huvi on suur. Ja kui lisaks on tulnud visuaal, uus kunstmuru, uued tribüünid. Pärast avamängu on kõik mängud praktiliselt täismajad olnud. Ma arvan, et ka selle koha pealt on meid hästi vastu võetud ja loodan, et tekib probleem, et tribüüni tuleb suuremaks hakata ehitama," ütles Harju Laagri tegevjuht.

