Kaldvee ja Lill osalevad sel nädalavahetusel kodusel MK-etapil

Kurling
Marie Kaldvee ja Harri Lill.
Marie Kaldvee ja Harri Lill. Autor/allikas: World Curling Federation (WCF)
Kurling

Neljapäeval algab Tallinnas Tondiraba jäähallis kõrgetasemeline segapaaris kurlingu MK-etapp, kus võistlema asuvad maailma tugevaimad kurlingupaarid, kaasa arvatud Marie Kaldvee ja Harri Lille vastased tulevastel olümpiamängudel.

MK-etapi üks soosikutest on Eesti kurlingupaar Marie Kaldvee ja Harri Lill, kes on valmistumas Milano-Cortina olümpiamängudeks. Eesti kurlinguduol on ette näidata maailmameistrivõistluste hõbemedal 2024. aastast ning neljas koht 2025. aasta MM-ilt.

MK-etapi peakorraldaja Juuli Liit sõnas, et tänavune võistlus toob võistlema väga tugevad osalejad. "Enamus võistkondadest on oma riikide esindusvõistkonnad, kes jahivad sel hooajal veel kahte jagamata olümpiamängude kohta. Kuna Tondiraba jäähall on kurlingumaailmas tuntud heade tingimuste poolest, tuleb meile taas võistlema 18 võistkonda, mis on maksimaalne arv osalejaid, keda saame võistluseks vastu võtta," ütles Liit.

Võistlejad on tulemas lisaks Eestile ka Saksamaalt, Türgist, Soomest, Lätist, Hispaaniast, Tšehhist ning esmakordselt on Eestis võistlemas ka Hiina kurlingupaarid. Maailma tippmängijatest on võistlemas ka Norra esindus olümpiamängudel Magnus Nedregotten ja Kristin Skaslien. Norralased on Pekingi olümpiamängude hõbemedalistid ja Pyeongchangi olümpiamängude pronksmedali võitjad, lisaks on neil ette näidata 2024. aasta MM-i pronks.

Eestist on lisaks Kaldveele ja Lillele osalemas ka Karoliine Kaare ja Marten Padama ning Hettel Weddro ja Aleksander Andre.  

MK-etapp Tallinn Mixed Doubles International toimub Tallinnas kümnendat korda. Osalejad on jagatud kolme alagruppi ning edasipääsejad selguvad laupäeval. Veerandfinaalid ja poolfinaalid mängitakse pühapäeva hommikul kell 8.15 ja 11.15 ning MK-etapi võitjad selguvad kell 14.15 algavas finaalis.

Toimetaja: Anders Nõmm

Kaldvee ja Lill osalevad sel nädalavahetusel kodusel MK-etapil

