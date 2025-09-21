Kaldvee ja Lill jõudsid kodusel MK-etapil poolfinaali

Eesti paar läbis alagrupi nelja võidu ja ühe napi kaotusega Türgile ning veerandfinaalis alistati Norra paar kindlalt 8:2.

Poolfinaalis kohtuvad Kaldvee ja Lill Hiina paariga Zixuan Ye ja Sen Yuga.

Eestist olid lisaks Kaldveele ja Lillele osalemas ka Karoliine Kaare ja Marten Padama ning Hettel Weddro ja Aleksander Andre, kuid neil ei õnnestunud alagrupist edasi pääseda.