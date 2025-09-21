X!

Kaldvee ja Lill jõudsid kodusel MK-etapil poolfinaali

Kurling
Marie Kaldvee ja Harri Lill
Marie Kaldvee ja Harri Lill Autor/allikas: Brit Maria Tael/Team Estonia
Kurling

Tallinnas Tondiraba jäähallis toimuval kõrgetasemelisel segapaaris kurlingu MK-etapil jõudis olümpiaks valmistuv Eesti kurlingupaar Marie Kaldvee ja Harri Lille poolfinaali.

Eesti paar läbis alagrupi nelja võidu ja ühe napi kaotusega Türgile ning veerandfinaalis alistati Norra paar kindlalt 8:2.

Poolfinaalis kohtuvad Kaldvee ja Lill Hiina paariga Zixuan Ye ja Sen Yuga.

Eestist olid lisaks Kaldveele ja Lillele osalemas ka Karoliine Kaare ja Marten Padama ning Hettel Weddro ja Aleksander Andre, kuid neil ei õnnestunud alagrupist edasi pääseda.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

jääkeegli uudised

12:29

Kaldvee ja Lill jõudsid kodusel MK-etapil poolfinaali

18.09

Kaldvee ja Lill katsetavad kodusel MK-etapil uusi kive

18.09

Kaldvee ja Lill osalevad sel nädalavahetusel kodusel MK-etapil

15.09

Eesti kurlingunaiskond lõpetas MK-etapil kaheksa parema seas

09.09

Eesti meeste kurlingukoondis avas hooaja kolmanda kohaga

01.09

Eesti kurlingunaiskond jäi MK-etapi veerandfinaalist napilt välja

29.08

Eesti kurlingu naiskoondis alustas uut kurlinguhooaega tugeva võiduga

28.08

Eesti kurlingupaar alustas olümpiahooaega kuuenda kohaga

21.08

Kaldvee ja Lill: Milano olümpiamedal oleks tunnustus iseendale

03.06

Kurlingu hooaja parima tiitel läks jagamisele

03.06

EOK toetab kurlingupaari olümpiaettevalmistust 40 000 dollariga

13.05

Kaldvee ja Lill lõpetavad hooaja maailma esinumbritena

12.05

Kurlingu Eesti meistritiitli teenis Margus Tubalkaini võistkond

05.05

Kaldvee: olümpial oleme kohe algusest peale selg vastu seina

04.05

Fred Randver: järgmiselt olümpialt on esikümnekoht käes

03.05

Segapaaride MM-i kuldmedal läks esmakordselt Itaaliasse

03.05

Pettunud Lill: oleksime pidanud medali võitma, kuid olümpia on meie põhifookus

03.05

Kaldvee ja Lill pidid pronksimatšis Austraalia paari paremust tunnistama

03.05

Kaldvee ja Lill pidid MM-i poolfinaalis olümpiavõitjate paremust tunnistama

02.05

Kaldvee ja Lill enne poolfinaali: iga millimeeter loeb

sport.err.ee värsked uudised

12:45

VAATA OTSE | Erm on odaviske eel kõrges mängus, Garland liigub kulla poole Uuendatud

12:40

VAATA OTSE | Elisabeth Pihela hüppab lõppvõistlustel Uuendatud

11:59

Toijala Euroopa klubidega mängimisest: füüsilisuses kaotame päris palju

11:20

TÄNA OTSE | Levadia üritab Flora kannul püsida

10:56

Naiste hokiliigas võidutsesid Everest ja Säde

10:29

Mäeuibo sõitis end mäestlaskumise MK-etapil esikümnesse

09:53

Liverpool jätkas võidukalt, Man Utd alistas kahe punase kaardiga mängus Chelsea

08:55

Sander Raieste sai Murcia särgis käe valgeks

08:32

Heiko Rannula: treenerina tahaks juba täiuslikku mängupilti näha

08:04

Tartu Bigbank võitis Balti superkarika

20.09

Eesti naiste saalihokikoondise peatreeneril seisab MM-i eel ees raske valik

20.09

Legiaga liitunud Tass: oleme mängupildi saanud hästi jooksma

20.09

Šveitsis hooaega hiilgavalt alustanud Käit: fännidele oli see pigem üllatus

20.09

Tartu Rattamaratoni uus distants tekitas eriarvamusi

20.09

ETV spordisaade, 20. september

20.09

Kullamäe naasis Leedus platsile kaotusega

20.09

USA teatemeeskond saab pühapäeval uue võimaluse Uuendatud

20.09

Werder kaotas koduväljakul, Kane säras kübaratrikiga

20.09

Viljandi HC alustas Balti liigat kaotusega

20.09

Flora võitis Sappineni hilisest väravast Tammekat

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo