Levadia saatis noore Guinea ründaja laenuga Tammekasse

Premium liiga
Mousta Bah
Mousta Bah Autor/allikas: FCI Levadia
Premium liiga

Premium liigas seitsmendal kohal oleva Tartu JK Tammeka ründeosakond sai täienduse, kui tabeliliidri Tallinna FCI Levadia ridadest liitus laenulepingu alusel 19-aastane Mousta Bah.

Guinea passiga ründaja Bah liitus Levadiaga mullu suvel Hispaania kõrgliigaklubi Girona noortesüsteemist, kus kandis U-19 meeskonnas kaptenipaela, kirjutab Soccernet.ee.

Levadia eest on noor edurivimees Premium liigas pidanud 21 kohtumist ja löönud kolm väravat. Sel hooajal on Bah kaasa löönud seitsmes kõrgliigakohtumises ning jaganud kaks resultatiivset söötu. 

Enam mänguminuteid on ta teeninud esiliigas Levadia duubelmeeskonna eest. Seal on tema saldole jäänud kaheksa mängu, kolm väravat ja üks väravasööt. Nüüd on aga mängumees siirdunud laenulepingu alusel Tammekasse.

Toimetaja: Anders Nõmm

Levadia saatis noore Guinea ründaja laenuga Tammekasse

