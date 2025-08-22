Levadia saatis noore Guinea ründaja laenuga Tammekasse

Guinea passiga ründaja Bah liitus Levadiaga mullu suvel Hispaania kõrgliigaklubi Girona noortesüsteemist, kus kandis U-19 meeskonnas kaptenipaela, kirjutab Soccernet.ee.

Levadia eest on noor edurivimees Premium liigas pidanud 21 kohtumist ja löönud kolm väravat. Sel hooajal on Bah kaasa löönud seitsmes kõrgliigakohtumises ning jaganud kaks resultatiivset söötu.

Enam mänguminuteid on ta teeninud esiliigas Levadia duubelmeeskonna eest. Seal on tema saldole jäänud kaheksa mängu, kolm väravat ja üks väravasööt. Nüüd on aga mängumees siirdunud laenulepingu alusel Tammekasse.