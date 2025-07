Noodla asendati kogenud soomlasega, eesmärk on ühtne süsteem kogu Eesti käsipallis

62-aastane Kekki on treener, kes on viinud Soome noortekoondised EM-finaalturniiridele: kuni 18-aastased 2008. ja 20-aastased 2010. aastal. Soome meeste rahvuskoondise eesotsas on ta olnud kahel korral, aastatel 1993–1998 ja 2015–2019.

Klubitasandil on Kekki tulnud 12 korral Soome meistriks ja võitnud viie erineva klubiga (Kiffen, BK-46, Grankulla IFK, Sjundeå IF ja Riihimäki Cocks) samal hooajal nii karika kui ka meistritiitli. 2016. aastal viis ta Cocksi kuldmedalile ka Balti liigas.

Kekki võttis pakkumise vastu suure huviga. "Kui kuulsin, et Eesti otsib uut treenerit, olin sellest pakkumisest väga huvitatud. Mind paelub Eesti käsipalli arengupotentsiaal," lausus ta alaliidu pressiteate vahendusel.

"Vaatasin enne alaliidu juhtidega kohtumist ka uuesti üle eelmise tsükli kohtumised ning nägin juba teatud tendentse. Esmased mõtted keskenduvad mängutempo tõstmisele, vasturünnakute ja kaitsemängu moderniseerimisele."

"Mulle jäi silma, et mõnes kohtumises oli mängijate kirg väga suur, kuid oleks soovinud, et ka raskete vastastega kohtumised oleks lõpuni pingutades esinetud," lisas ta.

Lisaks edukale treenerikarjäärile on Kekkil ka rahvusvaheliselt tunnustatud EHF Master Coachi litsents ning ta tegutseb treenerite koolitajana üle Euroopa, sh ka Balti mere piirkonna Master Coach programmi eestvedajana. Värskel koondise lootsil on kõrged litsentsid nii Austriast, Soomest kui ka Norrast ning ta on end üle Euroopa koolitanud mitmetes riikides.

Uue peatreeneri esmane fookus on kohanemisel ja süsteemi tundmaõppimisel. "Esmalt tahan põhjalikult tutvuda Eesti käsipalli, mängijate ja klubide tööviisidega. On väga oluline, et analüüsime koos Eesti treeneritega kogu süsteemi – selle tugevusi ja nõrkusi – ning alles siis saame luua plaani tulevikuks," rõhutas ka Soome Käsipalliliidu spordirektorina tegutsenud Kekki.

"Soovin selgelt esile tõsta, et minu eesmärk on üles ehitada ühtne koondisetee noortest täiskasvanuteni just koostöös kohalike treeneritega."

Käsipalliliidu president Kristina Kallas toonitas, et ala arenguks on oluline, et kõik koondised noortest meesteni välja areneksid ja treeniksid ühe süsteemiga, kaasaegse käsipalli strateegia järgi.

"Kaj Kekkil on väga pikk kogemus nii Soome koondise treenerina kui ka spordidirektorina käsipalli arendamisel. Meie valiku põhjuseks ongi see, et me ei otsinud ainult treenerit, vaid me otsisime arengu juhti," selgitas valiku tagamaid Kallas.

"Meie ambitsioon on 2030. aastaks jõuda meeste käsipallis Euroopa pingereas 24. kohale, see on neli kohta kõrgemale kui täna. Selle saavutamiseks peame tööd tegema ka tänaste noortega ja Kaj Kekki võtab selle väljakutse vastu töötada koos klubidega ja noortekoondiste treeneritega," lisas Kallas. "Kaj Kekki tunneb meie siinset kogukonda, teab Eesti käsipalli seisu ja seetõttu on tulemusteni jõudmine tõenäolisem."

Taasiseseisvumisest alates 2001. aastani juhendas Eesti meeste käsipallikoondist Jüri Lepp. Seejärel juhtis rahvusmeeskonda kaks aastat Tarmo Volt ja siis 2005. aastani Raivo Laast. Pärast teda võttis ohjad kolmeks aastaks üle Riho-Bruno Bramanis.

2008-2012 tegutseti Kalmer Mustingu juhendamisel ning siis järgmised aastad oli puldis taas Lepp. 2014-2018 oli treeneriks Rein Suvi, kes seejärel andis võimu tituleeritud rootslasele, Thomas Sivertssonile. Seejärel alates 2023. aastast oli kord taas eestlase Martin Noodla käes.