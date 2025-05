Flora ja Levadia lähevad derbile vastu võidumõtetega

Käesoleval hooajal on Flora ja Levadia juba korra kohtunud ja väravateta viiki mänginud. Pühapäevases teises derbis loodetakse siiski ka väravad kirja saada.

"Mängijad on tahtmist täis, et näidata pühapäeval head mängu. Muidugi, nagu viimastel aastatel need mängud on - väga põnevad, võitluslikud. Peame lihtsalt selleks valmis olema," rääkis mängueelsel pressikonverentsil Flora peatreener Konstantin Vassiljev.

Tabeliseis on tihe, esikohal Levadiat eraldab Florast teisel kohal vaid kaks punkti. "Meeskond valmistub igaks mänguks korralikult," kinnitas Flora poolkaitsja Tristan Toomas Teeväli. "On tunda, et väga oluline mäng on tulemas, seda näitab ka tabel meile, aga pühapäeval on vaja anda endast väljakul kõik."

Eelmisel aastal võitis Flora kaks, Levadia kaks mängu. "Meeleolu on väga hea, nagu ikka - oleme suutnud seda väga heana hoida. Derbile lähme vastu võidumõtetega, nagu alati ja nagu seda teevad mõlemad meeskonnad," usub Levadia kaitsja Rasmus Peetson.

Flora saab mänguks korralikult puhata, Levadial on seevastu selja taga kolmapäevane karika poolfinaalmäng. "Tõsi ta on, et meil pole ettevalmistuseks just palju aega, see on normaalne, sest maikuu on Eesti jalgpallis väga tihe.

See ei ole meile mingi vabandus," kinnitas Levadia juhendaja Curro Torres. "Täna on mängijatel puhkepäev taastumiseks, homme hakkame juba derbiks valmistuma."

Flora-Levadia kohtumisest teeb pühapäeval algusega kell 14.20 otseülekande ka ETV2.