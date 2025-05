Noodla soovib käsipallikoondise peatreenerina jätkata, Jaanimaa tulevik on lahtine

Eesti käsipallikoondis kaotas lõppenud EM-valiktsüklis kõik kuus mängu. Sel kevadel saab otsa ka peatreener Martin Noodla leping. Noodla ise ei tea, kas alaliit lepingut pikendab, kuigi tal endal on soov selleks olemas.

"Hetkel ma ei tea, kas jätkan. See ei ole antud hetkel isegi Eesti käsipallis kõige suurem küsimus. Meie asi on välja mõelda erinevad tulevikuversioonid, kuidas Eesti käsipallis kõige paremaid otsuseid teha," ütles Noodla ERR-ile. "Peatreeneri koht on selline, mida otsustavad juhatus ja muud tegelased. Loomulikult tahan jätkata. Eestis on meil suhteliselt vähe treenereid. Me üritame kõik teha nii palju asju hästi kui õnnestub."

Ka käsipallikoondise raudvara, 35-aastane Dener Jaanimaa ei oska veel öelda, kas tema karjäär nii klubi kui koondise juures jätkub.

"Mingid jutud on Kuveidis. Minu klubi [Sulaibikhati] tahtis, et ma jääksin edasi. Mujalt on ka huvi. Eks vaatan ja mõtlen. Praegu on selline aeg, kus ma tahan esimest korda rahulikult mingi otsuse vastu võtta ja suhteliselt hilja peale jätta. Läheb nagu läheb," sõnas Jaanimaa.

Aga koondise esindamine? "Ikka olen mõelnud lõpparvet teha. Keha on juba natukene šokis, kui tuled jälle klubi juurest. Vahepeal on sellised tunded olnud, et ei jõua, aga nüüd viimases kahes koondisemängus oli enesetunne täitsa hea. Jalg oli kiire all. Aga vaatame. Ma ei luba midagi kindlat ja kindlasti räägin treeneritega. Kui ei tunne end hästi, siis ei ole mõtet koondises kohta kinni hoida," lisas ta.

Käsipalliliidu juhatus langetab otsuse peatreeneri tuleviku osas lähikuudel.