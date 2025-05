Segapaaride MM-i kuldmedal läks esmakordselt Itaaliasse

Constantini ja Mosaner ei kaotanud kogu turniiri jooksul ühtegi matši. Kõige suuremat vastupanu osutasid neile Marie Kaldvee ja Harri Lill, kes viisid reedese poolfinaali lisavooru.

Itaalia paar kohtus finaalis Šotimaa esinduse Jennifer Dodds - Bruce Mouatiga ja võttis kindla 9:4 võidu. Murdehetkeks kujunes neljas voor, kus itaallastel õnnestus vastastelt kaks punkti röövida.

Kuigi šotlased tegid kuuenda vooru järel seisuks 5:4 Itaalia poolt vaadatuna, siis Constantini ja Mosaner vastasid sellele järgmises voorus suisa nelja punktiga, mis kustutas Doddsi ja Mouati võiduvõimaluse.

Valitsevatest olümpiavõitjatest Constantinist ja Mosanerist said esimesed itaallased, kes segapaaris kurlingus maailmameistriks tulnud. Seejuures oli Itaalia jaoks tegemist läbi aegade esimese MM-medaliga. Seni oli Itaalia parimaks tulemuseks 2021. aastal saavutatud viies koht.

Pronksmedali teenis Austraalia paar Tahli Gill - Dean Hewitt, kes alistas kolmanda koha matšis Kaldvee ja Lille 9:2.

Enne mängu:

Pekingis olümpiavõitjaks tulnud Itaalia paar Stefania Constantini - Amos Mosaner on läbinud senise võistluse täiseduga, sest alagrupis võideti kõik üheksa kohtumist ja poolfinaalis saadi jagu ka Eesti paarist Marie Kaldvee - Harri Lill 7:6.

Šotimaa paar Jennifer Dodds - Bruce Mouat kuulus Itaaliaga samasse alagruppi ja pidi omavahelises tunnistama vastaste 7:4 paremust. Lisaks kaotati veel Lõuna-Koreale ja jõuti finaali läbi veerandfinaali, kus alistati USA 7:5. Poolfinaalis saadi jagu Austraaliast 9:6.

Dodds ja Mouat on tulnud segapaariskurlingu maailmameistriks 2021. aastaks, kuid mõlemal on suured saavutused ka tavakurlingus: Dodds on Briti naiskonnaga Pekingi olümpiavõitja ja Mouat meeskonnaga toonane hõbe ning kahekordne maailmameister, sealhulgas tänavu.