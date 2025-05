Pettunud Lill: oleksime pidanud medali võitma, kuid olümpia on meie põhifookus

"Täna mängisime Austraalia vastu ikkagi selgelt alla oma võimete. Tegime pigem kehva alguse mängule, sealt oli raske tagasi tulla," tõdes Lill ERR-ile.

"Eilse mängupildiga (poolfinaal Itaalia vastu - ERR) oleksime täna Austraalia vastu saanud ilusti hakkama. Neil oleks väga raske olnud, aga meil ei tulnud esimene voor välja ja vastased said sealt kolm punkti kätte. Enesekindlus läks neile ja pärast seda pidime järjest rohkem riske võtma. Tänasel päeval on tase selline, et kui alguses jääd maha, siis läheb raskeks."

Kuigi ka reedene poolfinaal Itaalia vastu lõppes Kaldvee ja Lille jaoks pettumusega, siis tolles matšis mängisid eestlased medali vääriliselt. "Jah, kindlasti. Nii veerandfinaalis Kanada vastu kui ka poolfinaalis Itaalia vastu mängisime tõesti hästi. Itaalia mängu puhul arvan, et sellise tasemega oleks kõigil meie vastu raske. Eks me peamegi nüüd mõtlema, kuidas rohkem sellist mängu endast välja tuua. Näeme, et meil on need oskused olemas, et mängida tippude vastu kui võrdne võrdsega," märkis Lill.

"Teadsime, et Itaalia on väga paljusid võistkondi veenvalt võitnud. Seega kui iga vooruga püsisime nendega mängus, siis meie enesekindlus kasvas ja oli hea meel, et suutsime nendega mängida nagu võrdne võrdsega."

Turniiri murdehetkeks peab Lill alagrupimatši Jaapaniga. "Suutsime turniiri keskel teha väga hea väikese suunamuutuse. Võtsime ennast kokku ja hakkasime mängima paremat kurlingut. Jaapani, USA ja Norra vastu suutsime mängida palju paremini kui turniiri algfaasis. Eks see aitas meid play-off'is. Võtsime ennast kokku, aga kindlasti mitte meie maksimum. Varu jäi päris palju."

Kaldvee ja Lill tagasid Eestile koha järgmise aasta Milano Cortina taliolümpiamängudel, teenides tänavusel MM-il 20 kvalifikatsioonipunkti möödunud aasta 23 punktile lisaks. Lille sõnul on võistkonna peamine eesmärk alati olnud olümpiamängudele pääsemine.

"Täna on väga kurb olla ja kindlasti tunnen, et oleksime pidanud medali võitma. Me ei mänginud otsustavatel hetkedel piisavalt hästi. Küll aga tuleb meeles pidada, et olümpiakoht on käes. Palju parema meelega oleks Eesti, kes on MM-il neljas ja pääseb olümpiale kui oleks Austraalia, kes sai pronksmedali, aga jäi olümpialt välja. Meie jaoks on olümpia alati olnud põhieesmärk. Kuigi järgmised päevad saavad olema rasked, siis küll üks hetk jälle tuleb meelde, et olümpia on meie põhifookus ja selle nimel me töötame."