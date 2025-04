Avapoolaja võitnud Levadia sai Paidelt hooaja esimese kaotuse

Levadia läks kohtumist juhtima 31. minutil, kui Enock Otoo keerutas karistusala vasakust nurgast Paide väravavahi Ebrima Jarju selja taha kauni löögi. Avapoolaeg lõppeski Paides 450 pealtvaataja ees Levadia 1:0 eduseisul.

Teisel kolmveerandtunnil vastas kodumeeskond aga kahe väravaga: esmalt tõstis Henrik Ojamaa 57. minutil palli tagumises postis seisnud Robi Saarma jalale ning kümme minutit enne normaalaja lõppu karistas Muhammed Suso ära Brent Lepistu ja Edgar Turi eksimuse, kes ei suutnud Levadia kaitseliinis omavahel ära jagada kõrget palli.

Paide võit teeb tabeliseisu Premium liiga tipus põnevaks. Levadial on üheksa vooru järel 22, Paidel 21 ja Floral 20 punkti. Neile järgnevad Nõmme Kalju ja Narva Trans 16 punktiga.

Enne mängu:

Levadia alustas tänavust hooaega kuue järjestikuse võiduga, aga kaotas selle seeria 12. aprillil toimunud Tallinna derbis, kui Floraga mängiti välja 0:0 viik. Kaotuseta seeria aga see-eest veel elab ja kuidas veel: Levadia lõi eelmises mänguvoorus JK Tallinna Kalevile lausa üheksa vastuseta väravat.

22 punktiga jätkatakse Premium liigas esikohal, aga kolmapäevane kohtumine Paidega tõotab tulla vägev, sest kolmandal kohal asetsev Linnameeskond jääb liidrist vaid nelja punkti kaugusele (18 p). "Oluline kohtumine, kus peame väljakul mängima oma parimal võimalikul tasemel. Pärast edukat mängu Kalevi vastu lähme Paidesse, et teenida välja kolm võidupunkti," ütles Levadia treener Curro Torres.

Paide on sel hooajal võitnud kuus kohtumist, aga on pidanud tunnistama FC Flora ja Narva Transi paremust. Flora on 20 punktiga liigatabelis Levadia ja Paide vahel, aga on ka pidanud ühe kohtumise rohkem. Seega on Paidel kolmapäeval hea võimalus tabelis teisele reale kerkida.

"Hea võimalus kaotatud punktid kohe tasa teha. Paide kunstmuruväljakul oleme väga pikalt võidulainel olnud ja tahame kodufännide ees seda head seeriat jätkata," sõnas ründaja Henrik Ojamaa.

Kolmapäeval peetakse kaks mängu, Pärnu JK Vaprus võõrustab JK Narva Transi. Pärnu Rehepapi kunstmuruväljakul pannakse pall mängu kell 18.00.