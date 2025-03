Kaldvee ja Lill jõudsid EMV-l napilt finaali: kaotus väga kaugel pole

Marie Kaldvee ja Harri Lill valitsesid kümne paari osalusel toimunud Eesti meistrivõistlusi kindlalt kuni poolfinaalini Karoliine Kaare - Marten Padamaga, mis kujunes ülimalt tasavägiseks. Lõpuks aitas kaheksakordsed meistrid ja tiitlikaitsjad finaali lisavoor, millega võeti poolfinaalist 8:7 võit.

"Ma arvan, et meil see kogemuse eelis on," tõdes Lill. "Oleme palju olnud rasketes situatsioonides ja seal lisavoorus teadsime, et tõenäoliselt on võit meie poolel, kui mängime oma mängu edasi, peame lihtsalt ära kannatama. Aga nad mängisid väga hästi," kiitis Lill vastaseid.

Finaalis tuli vastaseks teine kogenud paar, Triin Madisson - Karl Kukner, kes vahepeal pidasid mõnda aega mängupausi. Esipaarile anti tubli lahing, lõpuks tuli aga leppida 4:9 kaotusega. Hõbedapaar tunnistas siiski, et Lille ja Kaldveega mängimine on siinsetel võistlustel suureks motivaatoriks.

"See on ülimotiveeriv, sest kui [neid] ei oleks, oleks ju kurb," arvas Kukner ERR-iga rääkides. "Pigem see on äge, et saame nende vastu mängida ja see on äge, et nad on nii head kui nad on."

Poolfinaalis napilt alla jäänud Karoliine Kaare - Marten Padama võitsid pronksimängu ülekaaluka 14:4 võiduga. Süda oleks aga ihanud enamat. "Ootused olid kõrgemad, oleks tahtnud finaalis mängida. Ja poolfinaal ka näitas, et oleme finaaliväärilised. Täna läks kahjuks nii, et pronksmedal," tõdes Kaare.

Kaare - Padama on eduka paarina ka ise juba MK-etappidel kaasa löönud ning tahab veelgi kaugemale jõuda. Kas esipaari kukutamine on neile jõukohane "On. Ma olen väga optimistlik inimene, ma arvan, et see juhtub üks hetk ja loodetavasti meie poolt," sõnas Padama.

Kaldvee ja Lill ise ainult tervitavad sellist väljakutset ja konkurentsi. "See oleks ainult hea meile ja hea spordile, kui keegi meid lõpuks võidaks ka," usub Lill. "Ma arvan, see väga kaugel pole, kodus on kindlasti natuke lihtsam vastastel, nad teevad samas hallis trenni kui meie. Siin on kõigil natuke võrdsemad võimalused, kui välismaal oleks."