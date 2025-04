Eesti kurlingupaar testib Kanadas vormi MM-i vastastega

Kanadas Brantfordis toimuvale finaalvõistlusele Players Championship pääses osavõistluste 20 parimat võistkonda.

Harri Lill kommenteeris, et tegemist on ühe tugevaima turniiriga, mida hooaja jooksul mängitakse. "Kanadasse on kokku tulnud väga tugevad võistkonnad. Võistlemas on näiteks Austraalia esindus, kes on meie alagrupikaaslased MM-il ning nad on ka meie üks konkurentidest MM-i play-off'i koha peale. Samuti on kohal ka Hiina, Lõuna-Korea ja Hollandi esindusvõistkonnad tulevasel MM-il," ütles Lill.

Kanadas on kohal maailma edetabeli esikolmik. Eesti kurlingupaar hoiab praegu maailma edetabelis jätkuvalt esikohta, Austraalia võistkond Tahli Gill - Dean Hewitt asub maailma edetabelis eestlaste järel teisel kohal. Võistlemas on ka maailma kolmas segapaar, norralased Kristin Skaslien ja Magnus Nedregotten, kellest viimane on ka eestlaste treener. Möödunud aastal alistasid Kaldvee ja Lill Norra paari võistlussarja finaalis ning tulid teist aastat järjest turniiri võitjaks.

Mixed Doubles Superseries turniir koosneb kuuest etapist, millest olid kutsutud osa võtma parimad segapaariskurlingu võistkonnad Euroopast ja Põhja-Ameerikast.