Harju peatreener: kindlasti oleks tahtnud paremat tulemust

Levadia avas hooaja väravatearve üheksandal minutil ning läks 26. minutil kahe väravaga juhtima. Teise poolaja alguses lõi tiitlikaitsja nelja minutiga veel kaks väravat ning võidule pani hüüumärgi suvel klubiga liitunud Enock Otoo, kes vormistas 5:0 võidu.

"Meil oli hea esitus," sõnas mängu parimaks valitud Otoo. "Mul on hea meel, et saan Levadias mängida. Saan ennast näidata ja aidata meeskonnal võita."

Ghanast pärit Otoo ütles, et peab veel Eestiga kohanema. "Praegu on väga külm, ma ei jõua suve ära oodata. Minu jaoks on liiga külm, aga kurta ei saa, saan jalgpalli mängida. Pean kohanema ja siis saab edasi minna," sõnas ta.

Levadia peatreener Curro Torres oli õnnelik, et sai esimeses mängus pingimeestele minuteid anda. "Tiim liigutas palli väga hästi. Standardolukorrad on väga suur osa mängust ja saime esimesel poolajal neist kaks väravat. Liigume samm-sammult edasi, saame iga mänguga olukordasid proovida," ütles Torres.

Harju peatreener Lauri Nuuma ütles, et Levadia järjestikused väravad murdsid noore võistkonna selgroo. "[Teise poolaja alguses] ei muutunud midagi, Levadial lihtsalt õnnestus mõned momendid väravaks teha," ütles ta. "Arvan, et tegime päris soliidse esimese poolaja, kui kaks värava olukorda välja arvata. Mänguliselt olime päris soliidsed, tekitasime ka neile peavalu. Algus on tehtud, kindlasti oleks tahtnud palju paremat tulemust."

Premium liiga hooaeg jätkub laupäeval kahe mänguga: Pärnu JK Vaprus võõrustab kell 12.30 Nõmme Kalju FC-d ning Tallinna FC Flora võõrustab kell 14.30 JK Narva Transi.