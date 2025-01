Noodla: Balti mere turniir oli mõistlik koht, kus õppida ja eksida

Meeste käsipallikoondis jaoks olid kolm nädalavahetuse kontrollmängu kuue valikmängu kõrval ainsad, kus üldse on võimalik katsetada ja midagi uut proovida. Avamängus jäädi küll alla Soomele, aga seejärel võideti nii Leedut kui ka Lätit.

"Kõige ägedam minu jaoks selle turniir ajal oli see, et leidsime erinevaid variante, kuidas uusi mängijaid ja nende paremaid omadusi koondise juures ära kasutada. Et meil oleks lisakäike ja et me regulaarselt püsiksime stabiilsemal tasemel. See oli üks osa, mis tegelikult oli mõnus ja sai täidetud," ütles koondise peatreener Martin Noodla.

Just kohtumine Leeduga oli koondise jaoks Balti mere turniiri kõige olulisem mäng, sest Leeduga mängitakse märtsis kaks Euroopa meistrivõistluste valikmängu ja finaalturniiri lootuse hoidmiseks tuleb siis võita mõlemad. Eestil olid küll kohal Karl Toom ja Dener Jaanimaa, aga lisaks oli ka erineval põhjusel puudujaid. Täiskoosseisus ei olnud ka vastased, aga oma eesmärgi Eesti 38:32 võiduga ikkagi täitis.

"Meie otseselt ei varjanud, mängisime nende meestega, kes meil olid ja piisavalt tugeva mängu. Eesmärk oli natuke mentaalse poolega töödelda, panna siin pauk ja üritada võimalikult tugevalt järgmine kord," ütles Noodla. "Aga leedukatel oli puudu, nad ütlesid juba enne ära, et ei tule täiskoosseisuga. Päris palju mehi oli puudu."

Kontrollturniir on alati võimalus viimistleda teatud mänguelemente ja enamvähem tuldi ka selle ülesandega toime.

"Mängulisi olukordi sai testida, teine ülesanne oli viia juurde siduvaid ülesandeid, kuidas poolkiires lahendada asju. Sellega jäime natuke hätta, mis kajastus esimeses mängus teatud momentides. Aga see oli mõistlik koht, kus õppida ja eksida," ütles Noodla.