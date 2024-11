Jaanimaad vaevab EM-valikmängude eel jalavigastus

Kui kahe tugeva Balkani riigiga peab Eesti oma esimesed kohtumised sel nädalal, siis grupi neljanda Leeduga, minnakse kahel korral vastamisi kevadel. Et rääkida seni püüdmatuks jäänud EM-finaalturniiri kohast, tuleks saada vähemalt punkt ka grupi soosikutelt.

"Kui paberi peal vaatame, siis kindlasti kõige keerulisemad mängud, kust punkte välja võluda ongi kohe alguses," ütles peatreener Martin Noodla ERR-ile. "Makedoonia võõrsil, soovides edasi pääseda, on vaja kuskilt punkt võtta, aga pigem on see kodus lihtsam. Esimene ring meie jaoks on reaalsuses hästi siis, kui võlume punkti välja."

Mait Patrail on uue klubi otsinguil ja eelolevas kahes mängus koondist ei aita. Ootamatult tekkis jalaprobleem ka Dener Jaanimaale. "Hüppeliiges välja väänatud. Võiks hullem olla, võiks parem olla," ütles Jaanimaa. "Väga hea välja ei näe, aga proovin rahulikult trenni kaasa teha ja eks siis jooksvalt vaatab."

Trenni lõpus otsustatigi Jaanimaa eemale jäämine kolmapäevasest välismängust. Sellest hooajast sai Dener Jaanimaast Karl Toomi klubikaaslane Kuweidis, esimene kogemus on olemas ja tähelepanekud tehtud.

"Igas võistkonnas väga tugeva CV-ga professionaalid, Euroopa liigadest, [Meistrite] liigast. Tase on tõusnud viimaste aastatega, olen jälginud mitu aastat. Ootustepärane on kõik, kohati näeb väga naljakaid asju seal, aga kohati mängitakse täitsa okeid mängu, eriti esimesed kolm-neli võistkonda," rääkis Jaanimaa uuest koduliigast.

Ülekanne mängust Põhja-Makedooniaga algab kolmapäeval ERR-i spordiportaalis ja kanalil ETV2 ja kell 20.50, pühapäevasest mängust algab ülekanne kell 17.50.