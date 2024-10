Käsipallikoondis peab valikmängudes hakkama saama olulise lülita

Eesti meeste käsipallikoondis koguneb järgmisel esmaspäeval, et alustada teekonda Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri poole. 6. novembril minnakse võõrsil vastamisi Põhja-Makedooniaga ning 10. novembril võõrustatakse Kalevi spordihallis Pariisi olümpial neljandaks tulnud Sloveeniat.

Eesti koondise peatreener Martin Noodla avaldas kolmapäeval mängijad, kes esimeses kahes valikmängus kaasa teevad. Suurimad muudatused võrreldes maikuus toimunud MM-valikmängudega on Mait Patraili kõrvale jäämine ning Mihkel Lõpu naasmine koosseisu pärast pikka vigastuspausi.

"Maiduga oli meil kokkulepe, et ta jääb uue klubi otsingute tõttu esimesest faasist eemale," alustas koondise juhendaja. "Muus osas on meil kõik mehed kohal, keda näha soovisime. Loomulikult tekib hooaja jooksul pisivigastusi, kuid õnneks ei ole see takistanud kellelgi päris kohale tulemist."

Eesti koondis loositi Euroopa meistrivõistluste kvalifikatsiooniks esimesse alagruppi koos Sloveenia, Põhja-Makedoonia ja Leeduga. Kui järgmise kahe nädala jooksul minnakse võõrsil vastamisi Põhja-Makedoonia ning seejärel kodus Sloveeniaga, siis järgmise aasta märtsis kohtutakse kahel korral Leeduga ning maikuus peetakse kaks viimast matši.

"Natukene laveerime koosseisuga vastavalt mängule. Paremääres mängib Ott Varik koduse kohtumise ning Jürgen Rooba võõrsil. Samuti osaleb David Mamporia vaid matšis Põhja-Makedoonia vastu" jätkas aasta tagasi koondise üle võtnud Noodla.

Valikmänge mängitakse kokku kaheksas alagrupis, iga alagrupi kaks paremat ja nelja alagrupi parim kolmas meeskond pääsevad finaalturniirile. Kusjuures viimase puhul arvestatakse vaid mänge grupis eesolevate meeskondade vastu. Euroopa meistrivõistlused toimuvad 2026. aasta jaanuaris-veebruaris Taanis, Rootsis ja Norras.

"Enamus positsioonidega on meil eelnevaga võrreldes väga hästi," lisas Noodla. "Kui ühe tugevuse ja nõrkuse peab välja tooma, siis paljudele meie suuruses riikidele peavalu valmistavates vasakukäeliste positsioonides oleme väga hästi kaetud. Natukene on puudust täiesti puhtast mängujuhist."

Eesti koondise koosseis esimeseks EM-valikmängude tsükliks:

Rasmus Ots, Hendrik Koks (mõlemad Viljandi HC), Mihkel Lõpp, Armis Priskus (mõlemad EHV AUE, Saksamaa), Karl Kõverik (HC Kehra/Horizon Pulp&Paper), Mathias Rebane, Jürgen Rooba, Hendrik Varul, Alfred Timmo (kõik Põlva Serviti) Ott Varik (Akureyr, Island), Andris Celminš (Mistra), Karl Toom, Dener Jaanimaa (mõlemad Sulaibikhat SC, Kuwait), David Mamporia (HC Empor Rostock, Saksamaa), Markus Viitkar (HIF Karlskona, Rootsi), Artur Morgenson (Siuntio IF, Soome), Karl Roosna

Eesti koondise avamängud EM-valiksarjas:

06.11 21.00 Põhja-Makedoonia – Eesti (Skopje)

10.11 18.00 Eesti – Sloveenia (Kalevi spordihall)