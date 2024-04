Lill: kõik kuus play-off'i pääsenud tiimi võivad MM-i ära võita

Eesti alistas Prantsusmaa paari Kseniya Shevchuk - Wilfrid Coulot tulemusega 8:3. Kõige õnnelikemateks kujunesid viies ja seitsmes voor, kui eestlastel õnnestus koguda kolm punkti.

"Tänase päevaga võib igati rahul olla. Teadsime, et on vaja võit ära võtta ja võtsime selle võidu ära ka," lausus Lill intervjuus ERR-ile. "Ega ei olnud kerge alagrupiturniir. Vahepeal olid päris rasked mängud. Seda enam on siit hea fooniga play-off'i minna."

Alagrupis oli Eestil paremaid ja halvemaid momente. Kuue võidu kõrvale tuli ka kolm kaotust järjest. Kõigepealt Taanile, seejärel hiljem edasi pääsenud Šveitsile ja Norrale.

"Taani mäng oli selline, kus me ei oleks tohtinud kaotada. Peaksime neist paberil paremad olema. Aga praktikas oli teine mängupool väga nõrk," tunnistas Lill. "Ma arvan, et kolm-neli vooru enne lõppu oli võimalus mäng ära lõpetada, aga eks mõnikord juhtub."

"Šveits ja Norra on mõlemad väga tugevad võistkonnad. Taani võidu pealt olnuks nende vastu emotsionaalselt kergem mängida, aga seekord läks nii. Oluline on, et tulime kaotusteseeriast välja ja selle üle on hea meel."

Kuue võidu sekka kuulus ka Pekingi olümpiavõitja Itaalia alistamine. Lillel edukate mängude seas oma lemmikut aga pole. "Kõik võidud olid enda jaoks väga olulised," lausus ta.

"Pigem oli hea meel, et tiimi dünaamika oli väga hea ja kommunikatsioon toimis. See on läbi turniiri olnud nii hea. Me ei ole tegelikult hooaja parimat mängu mänginud, aga vaatamata sellele oleme MM-il play-off'is ja selle üle on hea meel."

"Visketäpsuses on veel arenguruumi, muidu on tiimitöö väga hea ja taktikaliselt me kellelegi alla ei jää," jätkas Lill. "Tuleb vastasest rohkem viskeid teha ja nagu ma olen ka varem öelnud - tipptase on väga tihe."

"Kõik kuus võistkonda, kes siin play-off'is on... igaüks neist võib selle võistluse võita. Tuleb endast võimalikult hea sooritus välja tuua."

Järgmisena tuleb minna vastamisi Kanadaga. Selle paari võitja kohtub poolfinaalis Norraga. "Selle võistkonna vastu ei ole mänginud, aga tegemist on väga heal tasemel mängijatega," kirjeldas Lill. "Kogenud mängijad. Nemad on teinud väga hea turniiri ja meie üritame ka homme oma parimat mängu näidata."