Eesti kurlingupaari treener: Kaldvee ja Lill on MM-il heas hoos

Kurlingupaari Marie Kaldvee - Harri Lill treeneri Tomi Rantamäki sõnul on eestlased maailmameistrivõistlustel heas vormis ning vaatamata pikale võistlusele ja rasketele mängudele on sportlased oma vastupidavuse säilitanud.

MM-i alagrupiturniir kujunes Kaldvee ja Lille jaoks raskeks, kui vastu tuli võtta kolm kaotust järjest. Pärast seda oli Eesti seis keeruline, sest alagrupist edasipääsuks tuli võita kõik järgnevad kohtumised, sealjuures tuli alistada ka valitsev olümpiavõitja Itaalia. "Kolm viimast mängu mängis võistkond hästi. Play-off'is jätkame samaga - võtame ühe mängu korraga ja kasutame oskusi, mida oleme harjutanud," kommenteeris Rantamäki.

Treeneri hinnangul on Kaldvee ja Lill enne reedest kohtumist pikale võistlusele ja rasketele mängudele vaatamata heas hoos. "Tänane kohtumine tuleb raske, kuid sportlased on pika võistluse jooksul hästi esinenud ning oma sooritusvõime säilitanud," ütles ta.

Eesti lõpetas A-alagrupi kolmandana. Alagrupis oli Šveitsil ja Eestil sama võitude-kaotuste arv (6-3), kuid kuna omavahelisest mängust väljus võitjana Šveits, lõpetas viimane alagrupi teisel kohal. Alagrupi liider Norra pääses otse poolfinaali.

B-alagrupis oli Rootsil ja Kanadal sama võitude ja kaotuste arv (8-1), kuid kuna Rootsi võitis omavahelises mängus Kanadat, saavutasid rootslased edetabelis esikoha ja kindlustasid koha poolfinaalis. Kanada on seega teine ja Šotimaa kolmas.

Eesti-Kanada mängu võitja kohtub poolfinaalis Norraga ning Šveitsi ja Šotimaa kohtumise võitja läheb poolfinaalis vastamisi Rootsiga. Poolfinaalid toimuvad reedel Eesti aja järgi kell 19. Pronksi- ja kuldmedalimängud peetakse laupäeval, 27. aprillil vastavalt kell 11 ja kell 15.

Kaldvee ja Lille jaoks on tegemist seitsmenda MM-iga. Eesti kurlinguduo eesmärgiks on sekkuda medaliheitlusesse ning teenida MMi-l 2026. aasta Milano taliolümpiamängude punkte. Möödunud aastal saavutasid Kaldvee ja Lill MM-il viienda koha, korrates seega oma senist parimat tulemust aastast 2019.

Rantamäki on olnud Hiina segapaaride treener ning tema käe all jõudis Hiina kurlingupaar 2021. aasta MM-il ja möödunud aasta taliolümpial esikümnesse. Ta on treeninud ka Soome kurlingumeeskonda, kes saavutas tema juhendamisel 2015. aasta MM-il neljanda koha.